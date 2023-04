El inesperado despido a Santo Biasatti del que habla toda la TV

La noticia la dio Luis Bremer, en A la tarde (América TV), el programa conducido por Karina Mazzocco. Santo Biasatti era parte del noticiero de Net TV, canal de Editorial Perfil. "Santo no tiene pantalla y no pudo despedirse", anunció el periodista sobre su colega despedido.

Fue ahí que su colega explicó que debido a que no le avisaron con tiempo de esta decisión del canal (luego de prometer darle otro espacio que nunca apareció), el periodista terminó desvinculado sin posibilidad alguna de despedirse.

Santo Biasati 2.jpg

"Esto obligó a que no tuvieran la posibilidad de despedirse ni de improvisar una despedida, porque había promesas de nuevos proyectos para ambos, programas de entrevistas y un noticiero de medianoche. Promesas que de un llamado a otro nunca se concretaban (...) Lo cierto es que hoy Santo no tiene pantalla y no pudo despedirse. ¿Nos podemos permitir que los grandes no tengan un lugar? Es insólito", agregó Luis Bremer.