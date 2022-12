El inesperado pedido de un paciente internado a horas de la final

“Quiero que me entiendan, estoy mejor, pero quiero seguir internado por cábala. No quiero romper esa cábala”, insistió el hombre que estuvo internado en el Sanatorio San Martín desde el comienzo del Mundial de Qatar.

El mensaje se viralizó rápidamente y recibió distintos comentarios, aunque la mayoría de los argentinos estuvo a favor de la decisión del paciente para cumplir su cábala.

Captura Twitter paciente pedido

Según trascendió, el hombre vio el debut de Argentina con derrota ante Arabia Saudita con la camiseta titular, se cambio a la alternativa para los siguientes, con todos resultados favorables para la selección dirigida por Lionel Scaloni, y “ahora no se quiere ir hasta después del partido del domingo. Soy uno de los acérrimos defensores de que se quede internado”, aseguró.

A partir del posteo realizado por el médico, otros usuarios de la red social se sumaron a contar situaciones similares o las extrañas cábalas que tuvieron durante el Mundial, como también las cosas que llegaron a hacer para no romperlas.

Una usuaria comentó que tuvo un pedido parecido por parte de un paciente: "Teníamos un paciente para darle el alta y nos pidió quedarse porque en la casa no tiene tele y no lo va a poder ver (está postrado por lo que no puede trasladarse) y obvio que se queda hasta el lunes".

Por otro lado, otra respuesta de una persona muy cabulera también llamó la atención. "Mira! Yo me esguince la tarde después del primer partido, todos los demás partidos los mire con la bota, ya no hay motivo médico para seguir usándola PEEEEERO".

"Todos los partidos que ganamos los mire a medias, con mi hija jugando con la amiga. Ya le pedí la amiga a la madre para el domingo", fue otra de las anécdotas compartidas en la publicación.