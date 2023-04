El influencer que estudió matemática de casualidad y la pandemia lo convirtió en una estrella de las redes

“La pasión por la matemática nace de casualidad, estaba tratando de encontrar qué hacer de mi vida cuando termine el colegio. Estaba probando carreras, empecé ingeniería y me encontré con dos profesores del CBC que me presentaron dos materias, análisis matemáticos y algebra lineal, que no conocía y las explicaban de una forma, con una pasión que un poquito me lo contagio. Dije que raro esto. Yo no venía del lado de la matemática, venia del lado de la actuación. Y fue Estela Plaza, que me voló la cabeza, pude ver la matemática, es raro, pero es como un diseñador gráfico que mete código y arma algo, bueno aparecen cosas súper interesantes ahí y yo encontré un camino”, contó Federico a LMNeuquén.