"El intento de magnicidio es un temazo para la literatura"

“En general mi obra no es una obra referida a la tragedia de la dictadura, sí aparece en distintos cuentos”, aclara el escritor Mempo Giardinelli en relación a su más reciente novela Esto nunca existió que presentó el miércoles en el auditorio Alejandro Finzi en la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén . La novela, publicada por Edhasa, transcurre en junio de 1976, en plena dictadura militar y hace foco en la vida amenazada de un periodista y escritor además de delegado sindical de un grupo editorial argentino, la quema de libros y la incertidumbre de una vida amenazada a cada minuto por la muerte.

Advierte que la novela no es "explícitamente autobiográfica", sin embargo “tiene todo y nada de personal", y asegura que “quienes pertenecemos a esa generación, a esa época, la tragedia argentina nos marcó a muchos y muchas, acaso de manera muy decisiva”.

El escritor nacido en Resistencia, Chaco, donde vive actualmente, y que se exilio entre 1976 y 1984, dice que la idea de la novela le venía rondando desde hacía más de quince años. Durante todo ese tiempo fue tomando apuntes, escribiendo fragmentos a partir de un hecho que vivió estando en el exilio. “Hay una escena que aparece en el final de la novela en la cual el personaje se encuentra en un café en Roma, Italia leyendo el diario y lee algo que tiene que ver con esto de la tragedia argentina. Eso me pasó realmente. Hice un viaje a Roma por trabajo y en un café leí esa noticia que tiene que ver con este personaje. Esa situación me conmovió tanto porque tenia que ver con mi propia historia. A partir de ahí empecé a sentir una especie de mandato interno que yo tenía que escribir esa novela”, explica.

Mempo Giardinelli- Escritor (2).JPG

Afirma que retomar aquel episodio en Roma y ponerse a escribir le llevó un tiempo largo por la época en que transcurre y, sobre todo, por muchos personajes de esa generación “que tenía grandes nombres, personalidades de la literatura, de la literatura política y con un fuerte compromiso político, que además fueron mis maestros con sus obras, con su vocación, con su coherencia. Yo les debo mucho a muchos de ellos, fueron muy importantes en mi vida”. Entre ellos, menciona a Osvaldo Soriano.

Giardinelli reflexiona acerca de qué manera la literatura va a tomar la actualidad de la historia argentina actual y sus niveles y hechos de violencia que van desde los discursos de odio hasta el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Piensa que ya debe haber algún narrador tomando apuntes sobre todo lo que se viene sucediendo desde el momento en que Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló con una pistola Bersa con el cargador lleno contra la ex mandataria.

"No hemos tenido un episodio de un volumen tan dramático y narrativo en la historia argentina como el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. No ocurrió algo así ni con Perón ni con Yrigoyen", Me sacó el sombrero por quien escribirá literatura sobre esto”, afirma Giardinelli.

En relación a la lectura política que hace de este suceso, Giardinelli considera que “lo que se va aclarando del hecho habla por sí solo: acá hubo una organización, una planificación, hubo quien puso dinero, ahora quieren decir que fueron unos loquitos, a los que denominan 'los Copitos', que es una forma de frivolizar lo que están vendiendo la basura a la que yo llamo 'los mentimedios'". Y agrega "lamento que eso esté financiado por el Estado, están cobrando dinero del Estado. Es ridículo porque son los que están contra el Estado y es ridículo que le estén pagando a los grandes medios para que sigan mintiendo”.

Giardinelli está convencido que el hecho se esclarecerá porque “no hay ningún episodio de la historia argentina que no se sepa cómo fue”. “Aparecerá algún Osvaldo Bayer, un David Viñas o un Tomas Eloy Martínez que escribirá lo que pasó porque todos los episodios han tenido su narración, desde Moreno, Sarmiento, Mitre, Roca en ese extraordinaria y monumental obra que escribió Félix Luna”.

Mempo Giardinelli- Escritor (4).JPG "La tragedia argentina durante la dictadura nos marcó a muchos y muchas, acaso de manera muy decisiva”, asegura Mempo Giardinelli.

Como tantos otros intelectuales y personalidades de la cultura, Giardinelli también manifestó su repudio al ataque que sufrió la vicepresidenta en la puerta de su domicilio y a los discursos de odio. Para el escritor el intento de magnicidio es un acontecimiento tan poderoso que polariza dos discursos. “Un discurso que quiere saber y está averiguando y otro que quiere tapar, que lo han pagado los mismos abogados de los copitos, lo paga Juntos por el Cambio". "Si quieren esconder la cola la esconderán pero el olor va a seguir saliendo; porque si no te limpiaste la cola podes ponerte lo que quieras que el olor va a seguir”, expresa el autor de "Luna caliente", "Santo oficio de la memoria", "Final de novela en Patagonia", entre otros libros de novela y cuentos.

Asegura que lo que sucedió en la puerta de la casa de la vicepresidenta es "un temazo" para la literatura argentina. "No hemos tenido algo así ni con Perón, ni con Yrigoyen. La historia argentina no tiene un episodio de este volumen dramático y también narrativo. Me sacó el sombrero por quien lo escribirá”.