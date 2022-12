El inusual avistaje de aves que sorprendió en la península Hiroki

De manera sorpresiva, el último fin de semana lograron detectar la presencia de un Cuclillo Chico (Coccycua cinérea) en el parque ribereño que se inauguró hace pocas semanas en la península Hiroki. Se trata de una especie que habita otras regiones del país y que no suele frecuentar los espacios naturales neuquinos. Por eso, los observadores al principio confundieron a este pájaro con un diucon, por lo que no le dieron tanta importancia.

"Si bien es un ave que migra, es muy llamativo haberla encontrado aquí, ya que en nuestro país habita en el noreste y centro, existiendo algunos pocos registros cercanos en la provincia de Río Negro. En nuestra ciudad, sería uno de los primeros registros, incluso también para la provincia", explicaron desde la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, también emocionados por el hallazgo.

"El otro día salimos con Will a la península Hiroki, me quede sin batería en la cámara por la que la guarde y no llevé los larga vistas. Vimos un ave y me pareció un diucon, no le di mucha importancia. Hoy, revisando las fotos veo que es un cuclillo chico (Coccycua cinerea). Nunca lo había visto ni lo tenia registrado", expresó Contreras en un mensaje que publicó en sus redes sociales. Así, su experiencia se convirtió en un hito para él y para todo el COA Raki.

pajaro cuclillo hiroki.jpg

"Tanto Will como Daniel, son experimentados fotógrafos de naturaleza de nuestra ciudad, y apasionados por la observación de aves, y este registro significó, más allá de una inmensa sorpresa, sumar una nueva especie a sus listados personales", agregaron desde el Municipio.

La Península de Hiroki registra más de 88 especies de aves observadas en la actualidad, y se ha transformado en uno de los sitios preferidos de la ciudad para quienes practican la observación de aves. "A principio de diciembre la Península ya había sido noticia entre los “pajajeros” de la provincia, ya que un matrimonio pudo registrar la presencia de la paloma araucana (Patagioenas araucana) bastante alejada de su área de distribución habitual, más tendiente al bosque araucano", agregaron desde la Muni.

"Estos registros nos permiten reflexionar sobre la importancia de estas áreas en la conservación de la biodiversidad y la posibilidad del contacto con la naturaleza dentro de nuestra ciudad", concluyeron sobre la península Hiroki, un nuevo espacio recreativo de la ciudad que hace foco en la protección del medio ambiente.

La observación y fotografía de aves es una actividad que permite vincularse de otra manera con la naturaleza y aprender sobre la importancia de conservar el medio ambiente. Por eso, desde COA Raki invitan a toda la comunidad a sumarse a sus salidas de cada fin de semana, en las que recorren distintos áreas para conocer más sobre las especies que las habitan.

Quienes estén interesados en sumarse a sus propuestas pueden visitar el siguiente enlace para empaparse de la agenda de actividades de COA Raki. También pueden reservar un lugar en los grupos con un mensaje al correo electrónico coarakineuquen@gmail.com.