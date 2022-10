El Jockey Club, obligado por la Justica, rompe con una tradición y tendrá socias mujeres

Aunque estemos en el año 2022, en un mundo donde las mujeres se empoderaron y salieron defender sus derechos y a ocupar terrenos que les correspondían y que otrora les eran vedados, todavía hay mucho por hacer, ya que hay sectores de la sociedad que no se enteraron o, lo que es más correcto decir, no quisieron enterarse que los paradigmas cambiaron y que ya no hay diferencias, en materia de derechos, entre hombres y mujeres. En este contexto, una institución tradicional argentina como lo es el Jockey Club, tuvo que esperar a que la Justicia lo obligue, para incorporar mujeres a sus selectos socios, unos 6000 mil hombres.