El joven que lidera la farmacia con 100 años de historia en Neuquén

Mientras asiste a la fiesta emprendedora de mayor impacto en el mundo, Experiencia Endeavor, advierte que Neuquén es una tierra de oportunidades para los emprendedores.

"Endeavor un evento muy importante que tiene como objetivo que los participantes como todo aquel que pueda escuchar se vaya motivado y con la esperanza de entender que tanto en Neuquén como en otros lugares se pueden generar emprendimientos de alto impacto que necesitamos en la zona y a nivel nacional", expresó el joven emprendedor de 30 años a LMNeuquén.

SFP 100 años farmacia del pueblo (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

Salvadó fue parte de la organización, y en ese sentido consideró que los emprendedores son una pieza clave para que la sociedad pueda avanzar. Por eso advirtió sobre la necesidad de generar las condiciones para que haya "tierra fértil" en Neuquén, donde más emprendedores "se animen a invertir y liderar nuevos negocios".

"Sin emprendedor no hay empresas, sin empresas no hay trabajo y sin trabajo la sociedad no funciona", sostuvo el joven emprendedor neuquino.

Expresó que está feliz de liderar hoy la empresa de su familia, junto a sus hermanas. "Yo nació y me crie en Neuquén, a Neuquén lo tengo en el corazón, y la empresa que está hace tanto tiempo me llena de orgullo. Pero también me genera mucha responsabilidad", dijo el dueño de Farmacia del Pueblo, y agregó: "Sabemos que estamos en el rubro de salud y tenemos que hacer un trabajo super profesional; y que tenemos una responsabilidad con la sociedad que por 100 años hemos cumplido y que tenemos que cumplir por 100 años más".

Experiencia Endeavor Neuquén - Nicolás Salvadó

En medio de las dificultades enormes que atraviesa la economía nacional, reconoció que emprender es difícil. No obstante, al mismo tiempo valoró el potencial que tiene Neuquén: "Es una tierra de oportunidades. Más allá del desarrollo de Vaca Muerta, hay nichos de negocio que no están explotados y hay que aprovechar, porque en definitiva el emprendedor lo que hace es ver la oportunidad, no ve el desafío como algo negativo si no como algo positivo para poder usar de trampolín y encontrar una oportunidad de negocio donde antes no la había".

SFP 100 años farmacia del pueblo (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Endeavor, la fiesta emprendedora de alto impacto

Endeavor, la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, volvió a Neuquén para celebrar la fiesta emprendedora, en el anteúltimo encuentro del año en el país. Es que, como es tradición, con el objetivo de recorrer cada región del país y visibilizar a los líderes detrás de las industrias más pujantes del momento, la Experiencia Endeavor Patagonia 2022 tuvo lugar en el Casino Magic de la ciudad de Neuquén para inspirar y conectar a emprendedores con ganas de aprender de la experiencia de otros, compartir desafíos y llevarse consejos para aplicar a sus negocios.

En esta oportunidad, en la ciudad de Neuquén el tema central del evento fue explorar las nuevas oportunidades de negocio que surgen de la innovación tecnológica que gestó el metaverso, especialmente en relación con los procesos de consumo, fintech y la experiencia del usuario en primer plano, como algunas de las tendencias que se fortalecen e intensifican actualmente, y que siguen definiendo la transformación cultural a partir de la cual hoy se piensan oportunidades de negocio en escenarios antes impensados.