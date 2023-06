El jugadísimo cambio de look de Florencia Peña

Además suele animarse a periódicos cambios de look, pero en esta oportunidad llamó atención por un nuevo corte de cabello, cuyo resultado no la dejó para nada conforme

A través de sus redes sociales, Flor difundió un video donde se la ve con su estilista personal, quien corta su cabello por encima del hombro y le deja un flequillo lacio y desmechado. Acostumbrada al pelo largo, la actriz no quería ni mirarse al espejo para evitar arrepentirse por el nuevo look que le solicitó al profesional.

FLORENCIA-PEÑA.mp4 Florencia Peña dijo que lloró mucho por tener que cortarse el pelo, pero enfrentó el momento de una manera muy alegre.

"¿No vas a llorar no?", le pregunta su peluquero, a lo que la actriz responde con total sinceridad. "Ya lloré mucho anoche", dijo en tono de broma y luego confesó que esta elección fue algo importante para ella. "Es una decisión que había que tomar... ¡Ay, qué estupidez!", se sinceró Peña, riéndose de su rotundo cambio de imagen.

"Cuando digo me voy a cortar el pelo, me lo corto, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Cortá bien, no metas tijera al pedo... Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte", había dicho antes en su Instagram.

Parece ser que este jugadísimo cambio de look tiene que ver con el nuevo presente laboral de la actriz, que este año continuará con las grabaciones del ciclo "Got Talent Argentina", programa que conduce Lizy Tagliani y en la que ella se desempeña como jurado. Además, protagonizará junto a Guillermo Francella con una nueva etapa de la versión teatral de Casados con Hijos, ahora durante la temporada de invierno en la provincia de Córdoba.