El jugado tratamiento capilar al que se sometió Camila Homs

Camila Homs Tratamiento capilar.mp4 Camila Homs mostró en Instagram el proceso del tratamiento capilar al que se sometió.

Por eso la modelo, que le brinda una dedicación especial al cuidado de su imagen como algo propio de su trabajo, le puso más esmero aún y realizó un jugado tratamiento capilar. La influencer, que tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, compartió el proceso realizado por una experta en cuidado capilar que fue especialmente a su casa para realizarle el procedimiento.

“Hace mucho que lo quería probar, así que acá estamos”, dijo Homs en un video subido a sus historias de Instagram. Un rato después subió otro video luciendo su cabellera totalmente lacia después de que le pasaran la planchita.

“Miren el resultado, no saben lo hidratado, lacio y suave que me quedó el pelo, pero no es un alisado, es un tratamiento que justamente hidrata el cabello y es apto para embarazadas y hasta las mamás lactantes”, explicó la modelo.

Este tratamiento para restaurar la fibra capilar la ayuda a cuidar su nuevo color, con el que habría deslumbrado y conquistado al futbolista José Sosa, con quien se la mostró muy cariñosa en la noche porteña.