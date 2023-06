El Kun Agüero contra la colecta de Maratea en Independiente

“Por un lado, estuvo muy bien poder ayudar al club. La gente enseguida empezó a colaborar. Después, yo hablé con (Federico) Mancuello. No voy a contar, pero hemos tomado algunas decisiones para poder hacer algo con el club. Estamos tratando de hacer algo lindo entre ex jugadores de Independiente”, admitió el Kun.

Kun AgueroIndependiente 1.jpg

“Lo importante es cómo se administra el club. Puede venir Maratea, Messi o yo, pero el tema es la administración del dinero. Si juntamos la plata y después la deuda sigue estando... Con la colecta, nos olvidamos de la deuda. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué no la investigan? ¿Dónde está? Quiero un montón a Independiente, pero la cosa no viene bien desde hace años. Más que juntar el dinero, es una cuestión administrativa. ¿Después, cómo sigue el club?”, agregó el Kun Agüero.

“Me escribieron los nuevos dirigentes. No diré quiénes, pero algunos no me contestaron más. Me mandaron mensajes y me querían contar cómo era la situación del club, pero les dije la verdad. No me tenían que contar nada porque tengo gente que conozco y sé cómo está”, agregó.

“Les comenté que ojalá puedan ayudar al club, pero sobre todo deben administrar al club amándolo y no por beneficios propios. Algunos lo toman así y trato de alejarme. Les dije que si ellos no lo podían solucionar y tenían que buscar gente para salvarse el culo, es un problema de ellos. El que va al club tiene que asumir la responsabilidad y hacer lo mejor para que esté bien. Si eso pasa, los resultados vienen solos”, aseguró.

Kun AgueroIndependiente 2.jpg

Finalmente, el ex futbolista explicó que no siente que sea el momento de ser parte de la dirigencia de Independiente, aunque no descartó que pueda pasar en el futuro.

“Nunca se sabe qué puede pasar. Siempre que me necesitaron, estuve, pero no me gusta que usen mi imagen para beneficio propio. Siempre que lo ayudée fue por atrás, nunca lo anuncié. Ayudo porque quiero y amo a Independiente. Me gustaría participar, pero tengo 1000 ocupaciones y prefiero seguir como estoy disfrutando a mi manera. Tengo un equipo de eSports y otro en la Kings League. Estar en un club te lleva mucho tiempo y hoy no lo estoy pensando”, cerró.