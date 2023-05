El Kun Agüero reveló por qué decidió a último momento no jugar en la Juventus

El ex delantero, que tuvo que dejar el deporte profesional por una afección cardíaca, estuvo durante mucho tiempo entre los jugadores top en la élite europea, y en uno de sus momentos de máximo esplendor era pretendido por los grandes del viejo continente, pero él decidió aterrizar en Manchester City, y ahora contó los detalles.

“Del Piero dejaba la 10 y quería que yo vaya. Yo tenía 23 años. Y la verdad que estaba muy cerca, y el City apareció una semana antes por decirte de la decisión que tenía que tomar. La verdad que a mí el fútbol inglés me gustaba mucho, pero yo no me veía en Italia”, continuó la historia.

kun aguero juventus El Kun Agüero contó que estuvo cerca de jugar en la Juventus

Luego, agregó: “Capaz iba a Italia y me iba bien, nunca se sabe. Pero me gustaba mucho más la Premier. Porque lo lógico sería: entre el City en esa época, en el 2011, y la Juve, era lógico elegir la Juventus”.

Y por último, en relación a que lo llevó a definirse por el conjunto ciudadano, confesó: “Pero elegí el Manchester City por dos motivos. Porque sabía que había varios argentinos. Estaban Zabaleta y Tevez. Y estaban varios como David Silva, Yaya Touré, y era como que se estaba armando recién y era un reto lindo estar ahí. Y Porque me gustaba la Premier League”.