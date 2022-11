El Kun Agüero viajó a Qatar rodeado de brasileños y esta fue su reacción

Sergio Agüero vivió un cómico e incómodo momento durante su viaje a Doha, donde concentran sus ex compañeros de la Selección Argentina pensando en el Mundial de Qatar 2022. El Kun compartió el avión con decenas de hinchas brasileños que no pararon de alentar a la Verdeamarela en ningún momento y volvieron loco al ídolo del Manchester City. Con su habitual carisma, el ex futbolista le mostró la secuencia a sus seguidores de Instagram y el video no tardó en hacerse viral.