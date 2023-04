El laboratorio estaba cerrado y dejó la muestra de orina colgada en la puerta

Al parecer, la persona que los dejó no debió haber tenido tiempo suficiente para esperar a que el lugar abriera al público. Por ese motivo, decidió dejarlos colgados para cuando lleguen los profesionales, los recojan.

análisis de orina puerta de laboratorio

Suele ocurrir con frecuencia que realizar consultas médicas y estudios requiere de tiempo. A esto se suma que los turnos que ofrecen en los centros médicos suelen ser escasos y en muchos casos a los pacientes les cuesta organizarse con sus tareas cotidianas. También hay que tener en cuenta que una vez en el lugar pueden registrarse demoras y largas esperas hasta ser atendidos.

Otro particular hecho ocurrió cuando una mujer vivió una traumática y dramática situación. En este caso, la sorpresiva acción fue por parte del personal médico. Luego de perder a su padre tras una cirugía en la que le amputaron las piernas, desde la clínica donde realizaron el procedimiento la llamaron para que se llevara las extremidades porque no tenían donde desecharlas.

Este insólito pedido recibió una mujer después de que su padre muriera tras una trombosis en una clínica de Buenos Aires.

"Me llaman desde la administración de la clínica y me dicen que debía ir a buscar las piernas porque ellos no tenían cómo desecharlas y pretendían que me hiciera cargo", recordó Liliana, hija de José Luis.

Le dijeron que contrate a un servicio de sepelio y que ellos se encargarían de cremar las piernas y guardarlas en una urna. "Así, el día que tu papá muera se pone todo junto en el cajón, me explicó sin pudor el señor cuando todavía no podía salir del shock", recordó la mujer.

Después, Liliana se comunicó con la delegación de PAMI de San Pedro y le explicaron que ella no tenía que ir a retirar nada. "Se tiene que hacer cargo la clínica", le aclararon desde la entidad.