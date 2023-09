El lado desconocido de la vida de Lola Latorre fuera del Bailando

En los últimos tiempos, Lola contó que está estudiando Derecho y reveló que la abogacía no es la profesión que piensa ejercer a futuro, pero sí que piensa terminar la carrera y recibirse. La joven influencer y bailarina relató en un video de TikTok por qué se decidió a estudiar Derecho y qué la impulsó a seguir esa carrera a pesar de su éxito en el mundo del espectáculo.

Lola Latorre.mp4 Lola Latorre contó en sus redes sociales cuál es el lado oculto de su vida.

Sin embargo, a medida que avanzaba en la carrera, Lola descubrió que su pasión iba en otra dirección. "La realidad es que nada de lo que yo pensaba era así, ni yo quería eso. O sea, era una farsa. Pero bueno, nunca me molestó estudiar y siempre fui y soy bastante autoexigente. Llevo cinco años estudiando. Este es el quinto año y ya no doy más", se sinceró Lola.

A pesar de las dificultades y el cansancio, Lola Latorre continuó estudiando Derecho porque disfrutaba del proceso de aprendizaje y es una persona curiosa a la que le gusta estar informada sobre diversos temas. "Me gusta leer, me gusta enterarme de cosas nuevas, me gusta si trabajo saber de contratos", agregó, haciendo hincapié en un detalle de Abogacía que le sirve dentro de su carrera artística.

Lola compartió que le faltan solo siete materias para obtener su título en Derecho y que, si sus múltiples actividades se lo permiten, planea graduarse en julio del próximo año.