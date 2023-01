El video llegó a manos del reconocido periodista Mauro Szeta y fue otra joyita de colección en su prontuario de noticias policiales y judiciales. En pocas horas, cosechó más de 660 mil visualizaciones, 2.169 me gusta y 246 comentarios. Es que sin dudas llamó mucho la atención lo que roba el ladrón neuquino.

Otros lo apodaron como "la rata del 2000", el "chorro de los años '90" o "Enrique el antiguo", referenciando al inolvidable personaje gris del programa televisivo Pone a Francella.

También lo tildaron de "nostálgico", "coleccionista" , "viajero del tiempo" y "justiciero enviado por Hollywood", en defensa de las películas originales.

Llama tanto la atención que robe copias truchas, que algunos usuarios de las redes se burlaron del ladrón y pensaron que estaría drogado. "Qué bajo cayó L-Gante"..."la decepción cuando se rescató y vio lo que se había llevado. Moraleja, no afanen merkeados"..."cuando no te da para Netflix"..."robarse una peli en DVD es como robarse una jirafa: no tenés dónde ponerla"..."qué mala suerte si alguna era de (Adrián) Suar y encima lo condenan"..."el cómplice lo está esperando en un De Lorean"... y así son cientos.

Muy pocos son los que condenan el hecho de robo, tal vez porque resulta insólito y extemporáneo que saque DVDs en lugar de manotear alguna bebida alcohólica exhibida en las heladeras del comercio. Incluso hubo gente que "perdonó" al sospechoso por tratarse de copias piratas. En esa línea, no faltó el usuario de las frases como "ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón".

Más allá de la viralización que tuvo el video, con repercusión nacional a través de la red Twitter, es poco probable que se haya radicado una denuncia en sede policial. Muchos comerciantes, cansados de los robos "hormiga" o los que son protagonizados por mecheras y pungas, evitan el trámite, entendiendo que por un hecho simple y excarcelable no van a ganar nada. Sin embargo, apelan a las redes como forma de escrache social y para estar prevenidos.

