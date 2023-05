El llamativo pedido para agregar un nuevo día no laborable en Neuquén

¿Se viene un nuevo día no laborable en Neuquén? Si prospera una iniciativa del diputado del Frente de Todos, Darío “Pampa” Peralta, los próximos 31 de octubre las escuelas y administración públicas no tendrán actividades. La idea es darle lugar a los eventos por el Día de las Iglesias Evangélicas.

"La ley es para todos. Si se aprueba se aplicará para toda la provincia, aunque es solo para la administración pública. Los comercios verán si quieren trabajar o no. No será obligación pagar como día doble o cerrar. Será como el jueves de Semana Santa", precisó Peralta, antes de contar cómo surgió la propuesta.

"El año pasado presentamos un proyecto de ley para que el 31 de octubre sea declarado el Día de las Iglesias Evangélicas en nuestra provincia, el cual tuvo un gran consenso. Lo que quedaba pendiente es que ese día sea no laborable. Recorriendo la provincia, nos juntamos con varias iglesias y pastores y nos insistían que no tenía un día para hacer un evento masivo para bautismos y alabanzas. Entonces se nos ocurrió proponer el 31 de octubre como no laborable para no entrar en la disputa de si es feriado. Después los comerciantes resolverán qué hacen", expresó.

Al ser consultado por el motivo que dio origen al Día de las Iglesias Evangélicas, el diputado manifestó: "A nivel mundial se recuerda la reforma protestante que hubo en 1517 y se intenta dar un reconcomiendo en todo el país por el trabajo que hacen desde la fe".

"Si vos mirás cada vez hay más iglesias evangélicas, cada vez están más llenas porque desde la fe estamos intentando reencauzar el camino. Desde la fe y el sanar el alma hace un gran trabajo desde lo espiritual. Muchas de ellas tienen el laburo de escuelitas para enseñar a leer, escribir, tienen comedores, merenderos, asisten a sus fieles en lo que pueden y como pueden porque así lo entendemos como hermanos de Cristo que somos", esgrimió el diputado, mostrado su faceta de creyente.

"El 82 por ciento de los templos religiosos en nuestra provincia son cristiano-evangélicos. Hay una gran cantidad y son, por ahí, los menos reconocidos", sostuvo.

El proyecto que presentó Peralta modifica dos artículos de la ley 3298, que instaura dicho día en el calendario de conmemoraciones oficiales. "Lo presentamos el día martes porque el miércoles había sesión, pero como se canceló aún no pudo tomar estado parlamentario. Esperamos que pueda hacerlo a fines de mayo para empezar a tratarlo en comisiones y sacarlo rápido, antes de la fecha, así se puede organizar alguna actividad", indicó.

En cuanto al nivel de acompañamiento que puede llegar a tener la iniciativa en la cámara, Peralta expresó: "No hablé con mis pares del bloque oficialista, que son quienes tienen la mayoría. No es un tema que no se ha entendido y que no se ha reconocido. Tampoco genera rispidez. Vamos a esperar a ver cómo se dan los debates y las discusiones".

"La idea es reconocer un día para que las iglesias cristiano-evangélicas puedan conmemorar ese día con actividades previstas para toda la congregación, entendiendo que a la iglesia católica se le reconocen muchos días como Semana Santa, el 8 de diciembre", concluyó.