El llanto de Lizy Tagliani por ¿Leo Alturria?

Todo se dio cuando dos participantes interpretaron Tan solo tú de Franco de Vita. Tras escuchar la letra, Lizy quebró en llanto y fue consolada inmediatamente. “No les quiero secar la planta, pero me han hecho emocionar muchísimo, no he tenido unas buenas semanas en este último tiempo y la canción habla un poquito de los amores imposibles y no hay amores imposibles”, comenzó explicando Lizy Tagliani sobre su llanto.

Y agregó: “Lo que nos cuesta es entender que el amor no siempre está presente o está al lado, a veces es energía que nos acompaña y solo hay que saber identificarlo y disfrutar de esos momentos. Me encantó escuchar esta canción y que me ayuden a exorcizar esas pequeñas tristezas que no me cambian y espero que no me saquen arrugas. Así que de corazón gracias”.