El llanto de Thiago de Gran Hermano al descubrir algo que no esperaba

Sin embargo, entre tantos momentos llamativos que pasan los hermanitos dentro de la casa más famosa del país, algunos no la pasan tan bien estando adentro.

Es justamente Thiago Medina , quien contó que se dedicaba a ser cartonero, el que sufrió un momento triste, no pudo aguantar las lágrimas y rompió en un llanto desconsolado.

Thiago escuchó a sus compañeros de programa hablando de él a sus espaldas, y eso le dolió: “Escuché cuando estaban hablando, que Tomás (Holder) dijo que son cuatro (en el grupo), siendo que somos cinco, porque yo estoy con ustedes y eso me dio...”.

Una de las que lo estaba acompañando en ese momento era Martina, quien dijo, “tiene razón, a mi también me hubiese molestado”.

El que se sumó también a tratar de ayudarlo fue Juan Reverdito, quien se acercó y le consultó que pasaba. Este trató de ayudarlo y le dijo: “¿Cuándo dijimos eso? Tomás siente que no estás con el grupo. Entonces demostrale a Tomás que estas con el grupo”.

El joven de apenas 19 años le respondió “Me chu… un hue… que piensen lo que piense”. Pero no podía contener su llanto, por lo que Juan se acercó y trató de motivarlo, y le dijo: “ponete en el lugar del otro y mírate a vos de afuera. No se habla, no juego, ni esto, ni aquello”.

Tras la triste situación que vivió Thiago, la que salió a bancarlo fue una de las involucradas en el programa: Wanda Nara. Quien en twitter dejó un mensaje: “Si aguanta y tiene paciencia. Él es mi ganador, la dulzura que tiene y las cosas que me contó. Ojalá”.