El look de Soledad Pastorutti para ir a jugar al paddle con amigas

La cantante fue noticia hace poco ya que en los últimos días lanzó Natural, su disco número 19. En una entrevista con Infobae donde lo presente, la cantante habló de su nuevo lanzamiento e hizo un racconto de su carrera.

“Es mi expresión hoy, en este presente. Buscamos que suene disruptivo, es como envolvente, te acompaña, te abraza. Yo canté como tuve ganas de cantar cada canción. Tratamos de que los mensajes fueran de sentido común, de esos deseos más profundos que tenemos los seres humanos. Si bien es un disco de clásicos y de canciones nuevas, no te das cuenta cuál es cuál, porque conviven perfectamente”, reveló Soledad Pastorutti.

“La bisagra fue cuando cumplí 10 años de carrera y grabé ‘Brindis’. Me la regaló Afo Verde. Estábamos en el estudio, él era el productor de ese disco y me dice: ‘Mirá, escribí una canción con todo lo que me contaste que te pasó en estos 10 años’. Cuando la leí me encantó, me emocioné. Yo tenía 25 años y grabé una canción que hablaba de cosas muy profundas y que hoy identifica mucho más a la gente que tiene más edad. Vos escuchabas antes a la gente grande que te decía: ‘No sabés todo lo que te falta por vivir’, y decías ‘Uh, qué pesado’, ¿viste? Y realmente tenían razón. Ahora que yo pasé la barrera de los 40, entendí perfecto a qué se referían. Me siento mucho más plantada y agradecida con esa Sole que dijo:’Yo quiero seguir esto, pero tomando las decisiones. Si me equivoco, me equivoco yo’”, agregó.