El Lotocki neuquino fue denunciado ahora por estafar clientes en un restaurante

Son varias las denuncias que siguen apareciendo en contra de Daniel Fuente Serrano, pero no parecen frenarlo. En esta oportunidad, uno de los damnificados se comunicó con LMNeuquén, presentó una denuncia que había radicado en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén y explicó lo ocurrido.

“Fuimos a comer junto a mi pareja a Napoletano, un local gastronómico ubicado en la Avenida Olascoaga. Comimos, todo bien, pagamos con débito. Ahí mi mujer entregó la tarjeta. Nos dicen que no tenían ticket, nada para darnos, sin comprobante. Le dijimos que le pasábamos la propina a través de Mercado Pago y entonces se puso nervioso. Fue medio rara la situación, esto nos llamó la atención, nos quedamos con dudas. Nos levantamos al otro día, mi mujer se fija y nos habían hecho un débito por 45 mil pesos”, contó Ramón, el denunciante.

Según detalló, lo primero que hicieron fue darle de baja a la tarjeta en cuestión para evitar que, con los datos, volvieran a realizar un débito y que el perjuicio económico fuese aún mayor. “Me acordé que cuando entramos al restaurante vimos a un conocido. Me puse en contacto con él, le conté lo que nos había pasado, entonces se fijan y les habían hecho lo mismo, a la misma hora, pero por 50 mil pesos”, aseguró.

En primer lugar, antes de radicar la denuncia, se dirigió al local gastronómico para que le devuelvan el dinero del débito que desconocía. “Fui al lugar re caliente y un encargado me dijo que era un error, que iba a investigar; que, si el banco no me devolvía el dinero, vemos si se lo devolvemos nosotros”, señaló.

Al salir de allí, se dirigió a hacer la denuncia junto a la otra familia damnificada. “Y ahí es cuando salta el nombre de este vago, que aparentemente es el dueño”, señaló.

De acuerdo a lo narrado por el hombre, víctima de la estafa, en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía les dijeron, ni bien contó lo ocurrido, que se trataba de Fuente Serrano, el estafador conocido como "el Lotocki neuquino", un cirujano condenado en Estados Unidos por mala praxis que también fue denunciado en la región por intervenciones que perjudicaron a sus pacientes, e incluso fue vinculado a una banda de estafadores que robaba datos de tarjetas de jubilados y con esa información estafaron en unos 20 millones de pesos a comercios neuquinos.

"Cuando estábamos realizando la denuncia vimos que había dos Jacuzzis y los policías nos dijeron que habían sido secuestrados a este Fuente Serrano, el Lotocki neuquino", contó el denunciante a LMNeuquén.

Respecto a lo ocurrido en el local gastronómico Napoletano, desde la Policía le habrían dicho que hubo otras denuncias, pero son delitos menores, excarcelables. Podrían ser muchas más las víctimas, muchas de ellas incluso se cree que no se dieron cuenta de la maniobra. Se investigan más casos.

“El tipo este sale promocionando este local en las redes sociales y lo curioso es que el teléfono celular que ponen para reservar mesa es el mismo que usa para sacar turno en su clínica”, contó el denunciante, dato que fácilmente fue chequeado en las propias redes sociales del denunciado.

“Quedamos mal, con bronca porque no nos van a dar bola por 45 mil pesos, pero por lo menos queremos alertar a la gente”, dijo el damnificado. Habría un cómplice del Lotocki neuquino, de apellido Scavone, que estaría identificado y vinculado a algunas de estas estafas.