El Manchester City ya es campeón y Julián este domingo dará otra vuelta olímpica

El solitario gol del nigeriano Taiwo Awoniyi (19m. PT) alegró a medio Manchester, que no necesitó salir a la cancha para llevarse su novena consagración.

Julián Álvarez y Máximo Perrone que es el otro argentino que está en el equipo sumaron su primera liga inglesa a su vitrina de trofeos y fue en la temporada debut de ambos argentinos. El ex River tuvo más participación, con ocho goles y una asistencia en 28 partidos (15 de titular), mientras que el ex Vélez apenas sumó 18 minutos (entró vs. Bournemouth).