El mensaje de Correa tras quedarse afuera de Qatar 2022

El pasado jueves, Lionel Scaloni desafectó a Nicolás González y Joaquín Correa de la lista argentina para Qatar 2022, ya que no se encontraban en condiciones físicas óptimas para disputar la Copa del Mundo. El jugador de la Fiorentina había sufrido una lesión muscular el pasado 23 de octubre y llegaba con lo justo a la cita mundialista, por lo que su salida de la nómina no resultó tan sorpresiva. Por su parte, el Tucu parecía no tener ningún problema, motivo por el que la decisión del entrenador resultó un bombazo.