El mercado negro vigente

Empecemos con las ruedas. Tienen un nicho de mercado asegurado porque, hoy, los valores de las nuevas son altísimos y por la mitad de la plata se puede conseguir una en buenas condiciones para seguir tirando hasta que en algún momento la inflación, que favorece el compre robado, deje de aplastar los bolsillos. Pero este mercado negro, en el que incluso se puede comprar a pedido, no es tan difícil de descubrir. Las policías de Río Negro y Neuquén conocen algunas cuevas de cubiertas y también las promociones en Facebook, la red más utilizada por los delincuentes.

Abrir el capote, cortar los cables y desensamblar la estructura que la sostiene puede llevar, con buena práctica, no más de dos minutos.

Una batería de auto nueva sale entre 40 mil y 70 mil pesos y, en esta época del año, los primeros fríos movilizan el negocio.

“Las baterías las roban pibes por droga, no le sacan más de 5 o 7 lucas. La reventa la manejan otros, pero no es un gran negocio”, me confió una fuente, que admite que actualmente “todo suma”