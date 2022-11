El mes que viene estarán los apeaderos del tren que faltan

Gaido admitió: “Me había enojado porque fueron muchos meses en los que estuvimos trabajando muy fuerte todos para que se inaugure y se dilataba y se dilataba. Los neuquinos no merecemos que se dilaten situaciones en las que no tenemos nada que ver”.

SFP Inauguracion de Apeaderos del tren del valle (12).JPG Sebastián Fariña Petersen

El jefe comunal hizo hincapié en que se trata de apeaderos con características únicas en el país, dado que el servicio del tren permite llegar a quien arribe a la ciudad a trasladarse directamente al centro mediante el transporte público ferroviario. Al igual que pasa con la Eton.

“Ahora hay que mejorar el servicio, que tiene que ver con el aire acondicionado, con ese vagón para bicicletas y que tiene que ver con llevar adelante frecuencias que sean coordinadas con los horarios laborales”, agregó.

Dijo que paso a paso se podrán alcanzar esos objetivos para mejorar el transporte público en el corredor Neuquén- Plottier. Todavía continúa suspendido el trayecto hacia Cipolletti por problemas de altura en el puente ferroviario que pasa sobre la Ruta 151.

“Es bueno tener el tren después de 30 años, la ciudad lo necesitaba. Teníamos angustia de haberlo perdido, allá por 1990. Ahora es importante que los próximos días, en diciembre, se inaugurarán los que faltan”, dijo Gaido sobre las paradas de Ignacio Rivas y El Cholar.

“Se comprometieron para diciembre. Tenemos dos apeaderos, vamos a tener un poco más de paciencia”, agregó.

En otro orden, aseguró que el gerente general de Operaciones en Trenes Argentinos, Marcelo Sánchez, le garantizó que comprarán nuevas formaciones y Neuquén es una de las prioridades.

“Respecto al vagón de pasajeros que tiene intervención para las bicicletas también me dijo que se iba a incorporar, no me dio fecha, pero me dijo que lo tenía como prioridad”, concluyó el intendente.