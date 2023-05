El Metal se adueña de Mood

“Newken es una banda que suena pesada y bien metalera, que es algo que se ha perdido un poco en el género. Nosotros siempre llevamos la línea de ese metal pesado a pesar de que actualmente han cambiado los estilos” “Newken es una banda que suena pesada y bien metalera, que es algo que se ha perdido un poco en el género. Nosotros siempre llevamos la línea de ese metal pesado a pesar de que actualmente han cambiado los estilos”

Raíces

Carrasco, ex vocalista de Aonikenk, definió el sonido de su proyecto musical como “metal patagónico”. “Es una banda que suena pesada y bien metalera, que es algo que se ha perdido un poco en el género. Nosotros siempre llevamos la línea de ese metal pesado a pesar de que actualmente han cambiado los estilos”, dijo. Y agregó: “Newken refleja en su lírica el sentimiento por la tierra de esta parte del sur, sus costumbres y cultura”.

Desde que comenzó a girar en 2020, Newken ha llegado a escenarios de Mendoza, La Pampa, Viedma, Bahía Blanca y Buenos Aires. Sobre la escena metalera, Carrasco indicó que por suerte siguen saliendo nuevas: “Hay muchas bandas en la zona patagónica y el metal sigue vivo. La mayoría somos independientes y hacemos todo a pulmón por cuestiones económicas”, dijo el intérprete. A la hora de citar una banda que sobresale, se inclinó por Patria Metalera.

Las entradas están a la venta en moodlive.com.ar y en las boleterías de Ministro González 40. Su costo es de 4500 pesos

“El metal pesado no es un ambiente fácil porque no es moda, ni tampoco tiene mucha difusión en los medios (radio y TV). Nuestra misión es difundir nuestra cultura patagónica. Nuestro mensaje es que dejen de chuparle la sangre a la tierra, que dejen de alambrar lagos, cómo se puede concebir eso y que perdamos la libertad de nuestra tierra. Cuando uno era pibe podía ir acampar sin ningún tipo de problemas y podía disfrutar de sus lagos", afirmó el cantante. Y luego mostró su indignación con el sector político. "Hay gente de los gobiernos que no pelea por su pueblo sino por sus bolsillos. Es algo que pasa hace largos años y nosotros lo decimos de frente sin esperar en qué nos puede beneficiar. Mi beneficio es decir las verdades que decimos”, sostuvo.

