¿El Metrobús o la gente, quién tiene la culpa de los accidentes?

No obstante, con la obra realizada en las tres etapas previstas por el proyecto inicial, no hay discusión sobre su continuidad. Espinosa salió a despejar las dudas que planteó la postura del gremio de los choferes después del último accidente en la traza de los colectivos.

"Es una obra que está insertada en la ciudad, es una vía exclusiva para vehículos probada y usada en el mundo como funcional", dijo Espinosa en la radio La Red.

Y para no dejar margen a malos entendidos aseguró que "no hay mucho debate respecto a la obra, no le echemos la culpa al Metrobús de algunas cuestiones que hay que corregir: conductas de vecinos respecto de cruces, retoques en alguna arteria en la que se hace complicada la circulación y otras cuestiones en la que hay que trabajar".

Antes, el adjunto en la conducción de la UTA neuquina, Claudio Coronel, había manifestado: "Esto lo venimos denunciando hace bastante tiempo, con fotos y videos, y no estamos siendo escuchados por nadie. No es la primera vez que un compañero sufre un accidente en el Metrobús. La gente camina, anda en bicicleta; y los autos en hora pico, por no ir atrás de otros vehículos, también se meten en el Metrobús. Ya no sabemos qué hacer".

Espinosa dijo que la decisión municipal fue salir rápido a explicar la situación a los choferes para evitar la escalada del conflicto, que sucedió por un accidente en la traza del Metrobús en medio de un contexto con particularidades en varios frentes. "Decidimos convocarlos a una reunión el lunes tempranito para contarles la estrategia que habíamos decidido para intentar mitigar algunas conductas que sucedían en el Metrobús, que -creo- es responsabilidad de todos", dijo el subsecretario.

La Municipalidad se apresta a abrir los sobres de la licitación del sistema de colectivos para el futuro, con los dueños de Autobuses Neuquén, la compañía a cargo desde hace más de diez años, pujando por quedarse en el negocio concesionado. Y la conducción de la UTA, con Javier Soto a la cabeza, está en la recta final de la campaña por las elecciones sindicales del 1 y 2 de diciembre.