El misterio de la foto de Neuquén: de qué año es la imagen

“Calculo año 84 o 85, pero no debe ser muy lejos, por la camioneta de Platamar. Mi padre trabajó en ese transporte”, esbozó otro. Un tercero arriesgó: “Para mí es entre 1985 y 1987. El Peugeot 505 empezó a salir entre 1980 y 1981. El Fiat Regata, que esta adelante del Peugeot, salió en 1985”. Y finalmente una cuarta voz tiró: “En el Año 1994 nosotros teníamos el mismo auto de la foto, un Peugeot 505 marrón”.

Juan José González, tiene 48 años y nació en Posadas Provincia de Misiones. Llegó a la ciudad de Neuquén siendo un adolescente. Siempre había querido venir porque tenía unos tíos suyos viviendo aquí y desde muy chico quería conocer la Patagonia. Llegó en octubre de 1992 y lleva más de 30 años viviendo en el lugar de sus sueños, en la que formó una hermosa familia compuesta por sus hijos y nietos.

“La historia siempre me apasionó desde chico y recuerdo que comencé a leer tempranamente los diarios de los que me llamaba la atención la lectura de ciertos artículos en los que se contaba la historia de la ciudad con fotografías antiguas. Me encantaba ir después a esos lugares, compararlos con las viejas fotos e imaginar cómo habían sido y ver como se habían ido transformando", comentó González.

Juan José González, creador del grupo Neuquén del recuerdo.

Con esa inquietud es que creé una página de Facebook con esa temática y de la que pudieran participar todas las personas. Todo comenzó una noche del año 2009 con “Neuquén en el tiempo”. La idea fue siempre que las personas pudieran subir sus fotografías antiguas y contarán sus historias sin caer en grietas ni divisiones políticas, sino más bien, que pudiera contar sus historias de vida. "La primera foto que publiqué fue la del Chateaux Gris", recordó el creador.

"Empecé con cierta inexperiencia en el tema, pero me di cuenta enseguida de que lo que yo quería crear no era una página, sino un grupo de Facebook en el cuál la interacción de la gente fuera un poco más dinámica y ahí nació “Neuquén del Ayer”. Pronto se fueron sumando muchísimos seguidores y participantes así que ambas han coexistido, aunque creo que cada una de ellas siguió un camino diferente y la gente las prefiere por diferentes razones también", agregó.

“Neuquén del Ayer” es un grupo privado de Facebook, que protege un poco el recuerdo de sus integrantes. El tema de la moderación de los comentarios es algo en verdad delicado, porque no sólo existen grietas políticas, también religiosas y de prejuicios. "Tratamos de establecer pautas y compartirlas con la gente qué, por lo general, las termina entendiendo. De la página no sólo participan quienes viven aquí en Neuquén, también los que están esparcidos por todo el mundo, a mí, por privado me escriben de todos lados, de Alemania, Australia y muchos otros países", dijo González.

Hoy “Neuquén del Ayer” cuenta con casi 16.000 miembros, administrada por tres personas, cada uno cumpliendo una función específica y estando atentos a las publicaciones. Una fotografía como la del centro neuquino, por ejemplo, alimenta miles de recuerdos de los integrantes de la comunidad de la red social, quienes intentan por todos los medios de acertar el año en que fue tomada. Guiándose de momento, por los carteles, qué aún hoy subsisten, aunque los negocios que promocionaban hallan cerrado hace tiempo sus puertas.

“Calle Sarmiento, se ven “La Suiza”, “El Obrero” y “Casa Tía” que estaba entre Lainez y Leguizamón en los años 90”, escribió un participante. “Para mí, que es año 89 o 90. Yo tenía 12 años y patinaba todos los domingos en el Parque Central. Ahí veía pasar ese colectivo y compraba en Casa Tía", agregó otro y un tercero sembró la sospecha: “Parece rara, por ejemplo Tienda “La Suiza” estaba sobre Sarmiento al 40, más o menos y “El Obrero” a unas 3 cuadras. “Stamaris” nunca la vi ahí, medio rara la foto”-

“La gente se engancha, muchas veces más a través del Facebook que con un libro porque es más inmediato. Por ejemplo, cuando estás esperando un turno en el médico, lo primero que haces es consultar el celular y si te gusta nuestra historia, te vas derecho a ver que colgaron en “Neuquén del Ayer” y a leer los comentarios", añadió González.

Gracias a esta página se encontraron amigos de la escuela, personas que estaban en otros lugares y retomaron el contacto y también, quienes se reencuentran con fotografías que creían perdidas o que les ayudan a recordar detalles de su niñez y adolescencia.

"Una de las mayores satisfacciones, entre tantas que nos da el grupo, por ejemplo, fue hace unos meses atrás cuando Antonella Sánchez, trajo unas fotografías que había encontrado en un contenedor. No sabíamos en realidad quienes eran las personas de la fotografía, no había muchas referencias. Así que las restauramos y las subimos y a partir de eso nos encontramos con una historia maravillosa. La foto había sido sacada hacía muchos años en San Martín de los Andes, se trataba de un abuelo que posaba junto a dos muchachas jóvenes y se trataba nada menos del Comisario a quién se le había entregado el legendario fugitivo Martín Bresler y cuya historia reconstruyó el periodista Mario Cippitelli", agregó.

"Tuvimos la posibilidad de ser partícipes de muchos hechos anecdóticos y conocer muchas personas con historias más que interesantes, como el caso del “Gaucho Aviador” y el policía de territorio, cuya mano tuve el gusto de estrechar y que me hizo depositario de valiosas vivencias", contó el creador del espacio.

Entre miembros del grupo se genera un “micro-clima” de sana convivencia. aunque también hay momentos de tensión. Desde que alguien insulte a los administradores por haber borrado algún comentario. "Yo soy nacido en Posadas, Misiones, pero me enamoré de Neuquén. Acá en cada paso que das, te encontrás con una historia que siempre te sorprende. Por ejemplo, te parás en el Monumento a San Martín y ahí ya estás en la fundación, el lugar donde estuvo el Chateau Gris, la primera casa de gobierno, haces 50 metros hacia arriba y todavía tenés el caño del primer tanque australiano que daba agua a la ciudad, un poco más allá la Casa de Elordi, cuyo espacio afortunadamente aún se conserva, la Casa de los Salcedo, vas hacia el bajo, que se sigue llamando igual y está la tranquera de los ingleses y tantas otras cosas más. A pesar de ser una ciudad muy joven está llena de historias y no está solamente en los edificios, también en su gente, las personas tienen mucho para contar”, dijo González.

En la foto un Colectivo de los “verdes” de la empresa Alto Valle, lleva a presuponer a otro de los entusiastas miembros de “Neuquén del Ayer” que la foto tiene que ser de principios de los '90 mientras que otro objeta que, aunque las chapas de los autos cambiaron de formato a partir de 1995, continuaron circulando mucho más tiempo, lo que haría más difícil dilucidar la cuestión.

Mientras tanto querido lector y a su buen criterio ¿En qué año fue tomada la fotografía? Leemos sus comentarios.