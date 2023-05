El misterio de las Damas de Blanco en Neuquén

Con más o menos variantes, la historia de la Dama de Blanco se repite en cientos de versiones en las tradiciones orales de toda América Latina. En Neuquén adquiere rasgos propios y dicha aparición, está ligada a un histórico edificio, ubicado en la zona oeste de la ciudad, no muy lejos de donde pasa el Río Limay. Esta misteriosa edificación lleva el nombre de quién mando a construirla, Eduardo Talero, abogado, político y poeta colombiano, que llegé a la ciudad en 1899 desarrollando un papel clave en el traslado de la Capital.

La Torre Talero, tras la muerte de Talero en 1920, tuvo muchos propietarios y sirvió como dependencia de diversas actividades estatales. Además de su rica historia, ostenta la fama de albergar un fantasma conocido como La Dama de Blanco, cuyas apariciones han ocasionado el desvelo y el espanto de los conscriptos, cuando hacían sus rondas de “imaginarias” en el destacamento militar lindero al edificio. Los testimonios la describen como una figura femenina espectral, de aspecto demacrado, que parece flotar suspendida de los girones de su vestido nupcial de blancos tules, fruto de un amor tan incierto como no correspondido”

“La Dama de Blanco es sin duda la protagonista de muchísimas leyendas a nivel mundial. No creo que pueda ser cuantificada, dado que una de las características de las leyendas orales es esta transmisión de boca en boca, y cada persona que la cuenta no necesariamente habla de la misma… en cada lugar puede haber, probablemente, una Dama de Blanco. Está asociada a muertes trágicas en cementerios y el posterior aparecimiento en forma espectral en la zona; con apariciones en las rutas con cruces o curvas peligrosos en los que se dice ver una mujer vestida de blanco que busca ser alcanzada hacia un lugar, otros dicen que buscan generar un accidente para tomar el cuerpo de quien venía en el vehículo” comenta a LMNeuquén la profesora Lucila L´Estrange.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 17.18.01.jpeg Lucila L´Estrange.

“Soy profesora de Geografía. Hace varios años tenía en mente el proyecto de residir de forma permanente en algún lugar de la Patagonia argentina y hace tres años, junto a mi pareja, pudimos concretar el sueño de mudarnos. Hoy por hoy me encuentro viviendo en Cinco Saltos, Río Negro, y haciendo radio en Neuquén. primera vez en siete años, no estoy trabajando en la docencia, sino que me dediqué pura y exclusivamente a la producción de contenidos. Tengo un espacio, llamado “Mitos y Leyendas argentinas” en el que abordo temáticas paranormales y que se puede encontrar en distintas plataformas, siendo las de mayor difusión el Podcast y el canal de YouTube. También divulgo el contenido desde las redes sociales, como Instagram y Facebook", dijo.

El podcast, se llama “Mitos y Leyendas Argentinas” y presenta un abanico bastante amplio de temas que abordan grandes misterios. Hay episodios en los que, como indica su nombre, narro mitos y leyendas de nuestro país; entrevistas a profesionales que investigan estos temas, como escritores y documentalistas; pero principalmente el podcast se nutre de la participación de sus oyentes que voluntariamente se acercan a contar sus experiencias paranormales.

"La Dama de Blanco es sin duda la protagonista de muchísimas leyendas a nivel mundial. No creo que pueda ser cuantificada, dado que una de las características de las leyendas orales es esta transmisión de boca en boca, y cada persona que la cuenta no necesariamente habla de la misma… en cada lugar puede haber, probablemente, una Dama de Blanco. Está asociada a muertes trágicas en cementerios y el posterior aparecimiento en forma espectral en la zona; con apariciones en las rutas con cruces o curvas peligrosos en los que se dice ver una mujer vestida de blanco que busca ser alcanzada hacia un lugar, otros dicen que buscan generar un accidente para tomar el cuerpo de quien venía en el vehículo”, agregó L´Estrange.

La vinculación de “La Dama de Blanco” con la “Leyenda de la Llorona” es otro de los misterios que aborda Lucila en sus producciones multimedia y a la que le encontró singulares vinculaciones.

“Podría decirse que la Llorona es una Dama de Blanco. La Llorona es un personaje mítico del folclore latinoamericano. Tiene como características ser una mujer de cabello largo, oscuro y tener como vestimenta un vestido blanco. Este espectro, según la tradición oral, se aparece como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos, y quien los busca eternamente. Mientras avanza sobre distintos lugares ella va llorando de forma sobrecogedora y genera pánico en quienes la oyen o incluso la llegan a ver. La aparición de esta mujer, suele darse con mayor presencia en aquellos lugares cercanos a los cuerpos de agua, ya que se habla en las distintas versiones la muerte de sus hijos o incluso de la de ella, menciona como causal de muerte el ser ahogados. Si bien la leyenda cuenta con muchas variantes según cada país, los hechos medulares son los mismos”, explicó.

“No creo poder definir generalidades en cuanto a los fantasmas femeninos dado que varían según las leyendas del lugar. Lo cierto es que como común denominador hay siempre una muerte trágica, tanto en hombres como en mujeres. Quizás podría decirse que en el caso de los fantasmas femeninos se los asocia al rol en que la sociedad ha puesto a la mujer a lo largo de los años, como la persona encargada de las tareas del hogar y cuidado de sus hijos. Muchas veces el penar de una mujer es por la muerte de sus hijos, como el caso de la llorona, o tantas otras quedan penando por la ruptura con su gran amor (siempre el de un hombre) como es el caso de la dama de blanco de la Torre Talero, o el fantasma de Rufina Cambaceres. Sin embargo, también hay muchas leyendas de espectros femeninos asociados a la brujería como el caso de “La Solapa”, o a mujeres que luego de una muerte temprana y trágica les han asignado el rol de milagrosas como el caso de “La Telesita” en el norte de nuestro país”, añadió.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 17.17.59.jpeg

Lucila L´Estrange es descendiente de inmigrantes irlandeses y una investigadora incesante de los fenómenos paranormales, que aborda con rigor antropológico, dentro del marco de su disciplina que son las ciencias sociales. Esto la lleva a recorrer lugares legendarios, inhóspitos y lúgubres como por ejemplo los cementerios.

“Los cementerios son la gráfica representación de la muerte y por lo tanto de este gran misterio de ¿qué pasa una vez que morimos? Partiendo de esa base, la respuesta a la pregunta puede desviarse para muchos rumbos. Los cementerios están cargados de supersticiones; de personas que acuden para la profanación de tumbas, ya sea por hurto o para la realización de rituales “non sanctos”; de simbología en su arquitectura; y también, por supuesto, de historias paranormales. Nunca van a faltar historias que hablen del sonido de pasos cuando no hay nadie, de objetos que se mueven solos, de voces, de aparecidos, de nichos que aparecen desacomodados sin explicación alguna, de luces inexplicables que aparecen sobre las tumbas a la noche. Incluso, hay un cementerio en la provincia de Buenos Aires en el que se dice que se producen fenómenos extraños con el tiempo, como perder horas sin percibirlo así", dijo.

"Sin dudas es así. Con empezar a recorrer las tumbas y leer las lápidas y cada placa en monumento que se presente allí podemos sacar muchas conclusiones. Si hubo grandes epidemias y en qué años; cuáles eran las familias más influyentes en la sociedad en determinadas épocas; el rango etario con mayor cantidad de muertes; la simbología presente en la arquitectura del cementerio; etc. Más allá de estas deducciones totalmente básicas, también nos invita a pensar en personajes históricos importantes y qué lugar se les asigna hoy en día; o incluso quienes no están enterrados en los cementerios o se encuentran en osarios comunes y por qué. Todo eso nos habla justamente de nuestro pasado como sociedad y también de nuestro presente. Quizás a algunos les sorprenda saber que los cementerios no están emplazados únicamente en aquellos lugares visibles e identificados en el mapa como tal. Sino también en lugares transitados diariamente como la mayoría de las plazas de Capital Federal, que hoy en día se muestran como espacios verdes para el esparcimiento, pero que por debajo aún preservan los restos de algunos esqueletos pertenecientes a un otrora cementerio", indicó.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 17.18.01 (1).jpeg

"Junto a mi pareja, los dos somos profes de geografía, tenemos una extraña forma de disfrutar los viajes. y lejos de ir a los clásicos puntos turísticos con un importante caudal de gente, nos gusta ir a aquellos lugares más bien solitarios, alejados y qué con recorrerlos y observar construcciones, monumentos, placas, grafitis, se puede ver y reconocer no solo la historia del lugar sino su geografía, el impacto de la sociedad sobre el espacio que habitamos. En esta extraña combinación de gustos, de geografía y cuestiones paranormales, es que aproveché las vacaciones para buscar “historias raras”, como me gusta llamarlas y compartirlas. Considero que las leyendas de cada lugar hablan mucho de su historia, su gente, incluso permiten reconstruir y dar voz a la tradición, los mitos y las costumbres de los pueblos originarios que hay o hubo en cada sitio o lugar recorrido. Uno de los viajes que realizamos fue a la Isla Martín García. Es un lugar en el que su superficie es muy pequeña, pero su historia es prácticamente infinita. Desde su “descubrimiento” entre comillas porque descubierta para la visión de los europeos, no así para los charrúas y los guaraníes que la habitaban, en 1516, ha pasado por varios conflictos bélicos; fue cárcel de presos políticos; es actualmente reserva natural dado que tiene una fauna y flora muy particular; incluso geológicamente es distinta al resto de las islas del delta del Paraná. Tiene alrededor de cien habitantes, más de un cementerio y muchas construcciones abandonadas. Al recorrerla y percibir esa energía tan peculiar que tiene esa isla, no pude evitar consultar a quienes la habitan sobre estas historias paranormales y desde ya que no faltaron muchos relatos increíbles”, concluyó.

La muerte en las leyendas asume la forma del misterio y de lo insospechado, mientras que en las noticias, de tanto en tanto, los periodistas tenemos que dar lugar a lo inexplicado, que tiene su origen en los testimonios de los innumerables testigos, que aseveran haber percibido lo que percibieron, aunque el rigor positivista, continúe exigiendo pruebas para poder entenderlo.