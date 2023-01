El motivo por el cual Santiago del Moro es un "vampiro"

"Estás más bronceado, ¿o no?", quiso saber "Pestañela" al ver algo distinto en la imagen de del Moro. Julieta no se quiso quedar atrás y se sumó a las afirmaciones de su compañera. La joven de Devoto es una fanática de la estética y el cuidado de la imagen y, con su ojo experto. notó algo diferente en Santiago. "Si, está más bronceado", agregó Disney ante la cara de sorpresa del presentador.

Santiago del Moro Vampiro.mp4 Santiago del Moro les dijo a los jugadores de Gran Hermano que es "un vampiro".

"¿Yo? Debe ser la luz", respondió el conductor intentando dar por cerrado el tema. Pero las chicas insistieron y recibieron una sorprendente respuesta de del Moro. "No, el sol no chicos, yo soy un vampiro", les explicó a los "hermanitos" que son, en su mayoría, fanáticos de pasar largas horas bajo los rayos de febo.

Como desde adentro de la casa no lo podían creer, aclaró sus dichos. "Yo no tomo sol, es la luz espectacular que me pusieron hoy. Yo soy de la escuela de Romina, desde los 18 años que no tomo sol", revelando una intimidad de su vida cotidiana y haciendo referencia a la ex diputada de Morón, que nunca se expone a los rayos UV para cuidar la piel. "El sol me hace mal", explicó del Moro.