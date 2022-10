El motivo por el que Abel Pintos debe hacer reposo

Finalmente, Abel Pintos dio el show en esa ciudad tucumana, tal cual lo pactado en su gira, y al parecer pudo sortear bien el dolor.

Hace pocos días, Abel, junto a Mora Calabrese, cumplieron el primer aniversario de su casamiento por iglesia. En una nota que brindó para la Peña de Morfi, el cantante habló sobre cómo lleva la vida de casado.

Abel Pintos ensambló familia con Mora, Guillermina y Agustín. Según el propio cantante, esquivaron esta unión durante muchos años, sobre todo él. "A Mora la esperé unos 6 o 7 años. La forma más certera de explicarle lo que me pasó con ella fue decirle que me modificó. Algo adentro mío cambió cuando la conocí", comentó Abel y agregó: "Ella me tuvo mucha más paciencia y también me esperó. Esto fue así hasta el día que dijimos que teníamos que arrancar y dejar de ser tan pavos, sobre todo yo. No fue sencillo y nos pasaron muchas cosas a ambos”.

Abel Pintos contó que todos los obstáculos que vivieron durante muchos años de la relación, sirvieron para que ahora tengan una relación más sólida y armoniosa.

El artista también habló de sus hijos, Guillermina, hija de Mora, pero que el artista adoptó como suya. Y del mismo modo se refirió a su hijo Agustín. “Tener a Guillermina y Agustín y haber conocido a Mora es ese cambio también, porque leo la vida de otra forma, incluyendo la música".