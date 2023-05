El motivo por el que Violeta Urtizberea no se quiere casar con Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo están en pareja hace 8 años y son orgullosos padres de Lila , de 3. Aunque los une una excelente relación, no tienen en sus planes casarse y según parece tampoco piensan hacerlo en el futuro. Lo llamativo es que la decisión de la pareja de artistas no está vinculada con el miedo al compromiso ni con la falta de amor, sino con un motivo realmente increíble.

Y fue el popular cantante cordobés quien explicó las razones que ambos tienen para esquivar el paso por el Registro Civil. "No nos vamos a casar porque me parece que podría ser medio mufa. Vamos por los ocho años juntos y transitando un gran momento. Cada uno en lo laboral está bien. Con Lila todo es hermoso. Tenemos muchos proyectos y cosas en común muy lindas. Disfrutamos el presente" , aseguró Ingaramo.

Por otra parte, reveló qué es lo que más lo enamora de Violeta. "Además de que me parece una mujer hermosa y súper inteligente, es súper sensible. La admiro y no sólo como artista. Aunque ahora que actúo y entiendo lo difícil que es esta actividad, me doy cuenta de que ella la rompe a un nivel tremendo y es la mejor... No me imagino con nadie más. Es un privilegio estar con ella" , enfatizó.

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo.jpg Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo estpan juntos hace 8 años y son papás de Lila, de 3. Pero no se quieren casar por un increíble motivo.

No obstante, comentó que le gustaría agrandar la familia y darle un hermanito a Lila. "Depende más de la madre igual, porque es la que pone el cuerpo... Es bravo, muy lindo, pero requiere un gran trabajo. Criar no es una pavada. Pero si me gustaría tener otro hijo. Con otra nena me muero del amor y un varón me encantaría", concluyó.

Violeta contó hace un tiempo que se conocieron en el teatro, a través de un amigo en común. Ella en ese momento estaba de novia, pero le dijo a su confidente: “¡Qué lindo el chico que trajiste al teatro!”. Y su amigo le respondió: “¿Sabés que Juan me dijo lo mismo de vos?”.

Todo quedó solamente en eso, pero a los seis meses de aquel primer encuentro, la actriz se separó y Juan se enteró, así que le envió un mensaje y la invitó a salir. Ella aún estaba atravesando el duelo por el fin de su noviazgo y le sugirió encontrarse en un asado con amigos en común, para que no fuera "tan cita". Desde aquel entonces, no se separaron nunca más y se aman profundamente. Se aman tanto, que decidieron convivir sin papeles para mantener alejadas a las malas energías. Porque Violeta y Juan no creen en las brujas… pero que las hay, las hay.