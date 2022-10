El motivo oculto por el qué Messi no entró ante Alemania en 2006

El fútbol está lleno de misterios de verdades no reveladas y que suelen saltar a la luz cuando el soberano tiempo permite macerar las emociones palpitantes del presente dominadas por la ansiedad y la urgencia.

Todavía José Pekerman el ex entrenador de la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 2006, continúa recibiendo críticas por no haber incluido a la estrella del Barcelona, Lionel Messi para que con su mágica gambeta pudiera encauzar el partido con los alemanes que habían empatado (1-1) e iban por todo. Pero pocos conocen los verdaderos motivos de aquella decisión y que saltaron a la luz hace dos años cuando un ex compañero reveló los reales motivos de aquella decisión.