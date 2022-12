El MPN como eje de todas las campañas

Rioseco intuye que el empuje que le ha dado el “paisanaje” neuquino le otorga un “bonus extra” frente al resto de sus futuros contendientes. De llegada a los sectores más postergados, pero con predicamento en los sectores medios y en el mundo empresarial, algo impensado años atrás, Rioseco comienza a ser visto como una opción, “interesante”, al oficialismo provincial.

Se estima que el peronismo institucional debe cerrar el debate en el que está inmerso que tiene relación con las necesidades de apoyo a la candidatura a gobernador del ex MPN, Rolando Figueroa. Por lo visto podrán surgir novedades, aisladas, pero no gravitantes en el armado imaginado por Rioseco.

Juntos por el Cambio y lo que no fue

En Juntos por el Cambio, la situación es mucho más delicada. La decisión de una parte del PRO Neuquén de blanquear el apoyo a la candidatura de Figueroa hizo que JxC hoy ya no exista como herramienta política en la provincia. En la fuga hacia la candidatura del dirigente norteño también se contabiliza al partido Nuevo Compromiso Neuquino de la ex esposa de Horacio “Pechi” Quiroga, Marlene Velásquez.

Marcelo Bermúdez, presidente del PRO Neuquén, y Velásquez, conductora de NCN, fueron los que migraron hacia Figueroa y dieron el tiro de gracia a JXC Neuquén. El resto de los partidos que integraban JxC Neuquén como son la UCR y la Coalición Cívica ARI, impulsan la candidatura de Pablo Cervi. El actual diputado nacional tiene la nominación de la convención radical y se hizo del apoyo de gran parte de la dirigencia nacional. Lo mismo sucede con el posicionamiento de los dirigentes locales del ARI que cuentan con el respaldo de Elisa Carrió y compañía.

Se estima que antes de fin de año las fuerzas políticas que acompañan la candidatura de Cervi estarían presentando la formula con la que competirán en las elecciones provinciales y también a los y las candidatas a diputado provincial que encabezarán el lote de colectoras que apoyaran al empresario neuquino.

Sobisch, el dilema

El dilema de este fin de año es Jorge Sobisch. El ex gobernador de la provincia, durante gran parte del año apareció ligado a personas que ofician de armadores de la candidatura a gobernador de Rolando Figueroa. Con el transcurrir de los meses, Gardelito, se quedó con la adhesión y acompañamiento de la mayoría de los referentes políticos que acompañaron a Sobisch en el “fenecido” partido Demócrata Cristiano. El ex senador nacional, Daniel BAum, el legislador provincial, Carlos Goggiola; y la pastora y concejal de Neuquén, Nadia Marquez, fueron los que pegaron el portazo ante los bigotes de Sobisch y se acomodaron para la foto junto a su “hijo político” Figueroa.

Hasta el momento no se logra descifrar los movimientos de “bigotón” que vacío de sus principales alfiles políticos amenaza con una candidatura a gobernador, que no confirma nunca, con el Encuentro Republicano Federal, partido creado por el ex senador, Miguel Pichetto, apéndice directo del ex presidente Mauricio Macri. Y es precisamente esta última ligazón la que genera dudas con respecto a las intenciones, genuinas, de Sobisch.

Sin sus capitanes y la tropa desmoralizada intentará ir a internas dentro de lo que queda de JXC enfrentando al radical Cervi. Analistas locales estiman que “si lo hace será por haber sido herido en su amor propio por Figueroa y que entiende que al ir por la gobernación le estará sacando muchos votos” a su “ex delfín”. Las versiones que acreditan esta opción hablan sobre un quiebre en la relación entre ambos a raíz de situaciones de “destrato” que el ex gobernador habría recibido de parte del aspirante a gobernador. “Se dice dice que Bigote estalló en cólera cuando, a través de terceras personas, le ofreció una opción de candidaturas que según él no estaban a la altura de su talla política”, comentó un asiduo visitante a las oficinas de la imprenta que “bigote” regentea en la calle Bahía Blanca de la capital neuquina.

El bigote bajo análisis

Otros analistas, de mente más retorcida, creen que “la movida de Sobisch es parte de una estrategia, de otras muchas, que tiene Figueroa para terminar de aniquilar a Juntos Por el Cambio. Bigote iría por adentro de JXC para romper o dividirlo aún más, mientras mantiene con Figueroa a los referentes de su espacio que dicen estar distanciados del ex gobernador pero no es tan así”.

En el juego de las estrategias y los roles todo puede ser posible. Máxime en estos tiempos en donde la dirigencia política dice ser o hacer algo y después resultan ser o hacer algo totalmente distinto.

Figueroa y Gloria Argentina

En lo concerniente al espacio que construye Rolando Figueroa, esta semana recibió la noticia que mas esperaba. La Justicia Electoral aprobó las presentaciones de la creación del Partido Comunidad, sello con el cual presentará su candidatura a gobernador, junto a su compañera de fórmula, Gloria Argentina Ruiz, actual intendenta de Plottier.

La actual mandataria también recibió la confirmación de la aceptación de la Justicia Electoral del Partido Desarrollo Comunitario, herramienta con la cual presentará candidatos a diputados provinciales, nacionales y a intendentes en distintas localidades de la provincia.

El partido Desarrollo Comunitario fue avalado por la justicia sin ningún tipo de objeciones y cuenta con el numero de afiliaciones requeridas por la ley de partido políticos. Hoy, sería el instrumento político más solido de entre todos los que cuenta y tiene a disposición Figueroa en su intento de ir por la gobernación de la provincia.

El gran momento de Omar Gutiérrez

Con respecto al gobierno de la provincia, Omar Gutiérrez, cierra uno de los meses más importantes de su séptimo año de gestión. Consolida a Neuquén en el contexto nacional como la provincia de mayor actividad económica con todas sus variables con registros positivos. La ultima novedad es la baja del desempleo en el conglomerado Neuquén Plottier. Durante el trimestre julio setiembre de este año la desocupación fue del 4,7%, 3 puntos menos que lo arrojado durante el trimestre Marzo-Julio.

La novedad fue anunciada por el INDEC y ubicó a la provincia entre las que mejores índices de reactivación que mostraron durante la primera parte del segundo semestre.

También hubo novedades con respecto a los registros de producción de petróleo. La administración de Gutiérrez ocupa el liderazgo nacional y ha llevado los registros a niveles históricos.

Un dato a tener en cuenta, los sindicatos petroleros de Chubut y Santa Cruz, esta semana denunciaron la fuga de empresas de servicios, que operan en las cuencas patagónicas, con destino en Vaca Muerta. La dirigencia sindical ha marcado este fenómeno con mucha preocupación porque entienden que la explosiva actividad en la formación geológica neuquina hace que los empresarios muden sus filiales a Neuquén, generando incertidumbre en el campo laboral y empresarial local.

Es un detalle que debe tenerse en cuenta y dimensionar lo que sucederá en Neuquén durante los próximos cinco años. Habrá una fuerte inversión en el sector petrolero que ocasionará mas empleo y mayor demanda en infraestructura.

Crecimiento y demanda

Se estima que el crecimiento de la actividad económica en la provincia será, en promedio, del 25 por ciento anual. Neuquén capital ya registra un crecimiento que supera el 30 por ciento y el gobierno local es motivo de exigencias de mayor inversión en todo lo atinente a servicios e infraestructura.

De la misma manera se estima la demanda será mayor, como viene sucediendo hace diez años, en Educación. El gobierno provincial logró calmar las aguas y ordenar los reclamos generalizados por el estado de los edificios escolares y la falta de contención en algunos establecimientos educativos. Se estima que en los próximos años habrá una sobredemanda de matriculas escolares que podría orillar el 30 por ciento.

Registros, índices y pronósticos de una provincia que una vez más encabeza el rumbo de la recuperación económica de un país, cuya dirigencia nacional persiste e insiste con profundizar sus diferencias políticas, totalmente desentendidos de lo que ocurre más allá de Capital Federal y el conurbano bonaerense.