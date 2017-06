El MPN no habla de Rincón Club

Ayer, el concejal Francisco Baggio (UNE) logró el respaldo de Mercedes Lamarca (Libres del Sur) para avanzar con la ordenanza. Aunque quedaron en minoría, dieron un paso decisivo para conseguir despacho. El reglamento indica que, si insisten en dos reuniones más, el proyecto deberá pasar a sesión y ahí todo el Concejo tendrá que votarlo por sí o por no.

Los concejales del oficialismo municipal, obviamente, se oponen a tratar el asunto. No están de acuerdo con una declaración de caducidad, aunque tampoco insisten en el pedido del intendente Horacio Quiroga para venderle las tierras tomadas al barrio. Sin embargo, el tiempo juega a favor del country. Si no hay definiciones, podría terminar quedándose con las 8 hectáreas al demostrar una ocupación continua por más 20 años.

Baggio remarcó que las tierras tomadas pertenecían a un área protegida “y encima tienen en el medio la calle América del Sur que se cerró, generando un problema de tránsito y pluvial para Rincón de Emilio”. Contó que hay una foto aérea de 1992 en la que se aprecia que el camino existía antes de que el country lo anulara para extender su cancha de golf. “Es lo mismo que poner un arco a uno y otro lado de la Avenida Argentina y cerrar el paso”, observó.

En el MPN, hasta ahora, prefieren no participar del debate. En la reunión de ayer se excusaron de intervenir porque consideran que el proyecto de caducidad del UNE “es abstracto”, ya que el permiso del country para ocupar venció y eso implica de por sí que no está vigente. Pero tampoco intentan avanzar con una restitución del lote.

Juan Zingoni, del MPN, dijo que tampoco opinarán sobre el intento de Quiroga de vender esas tierras al country “porque no tuvo tratamiento formal”. Hasta que no haya un proyecto concreto sobre la mesa no dirán nada, aclaró.

Por ahora, el tema sigue en análisis con el respaldo de sólo dos bloques y hay grandes chances de que llegue al recinto a fin de mes. En ese momento se sabrá si existe consenso para exigir la restitución de las tierras o si el debate cae finalmente en el archivo.

10 votos se necesitan para obligar al country a devolver las tierras por ordenanza.

Ayer, en la comisión de Obras Públicas del Deliberante, sólo dos concejales se expresaron a favor de esta alternativa, que impulsa UNE.