El MPN de Senillosa cerró su campaña

Hugo Moenne el candidato a Intendente por el MPN y Patricia Fernández candidata a Diputada provincial encabezaron la caminata como lo vienen haciendo desde hace años, llevando sus propuestas a los vecinos puerta a puerta. La caminata finalizó en el local del MPN.

Moenne en su discurso final manifestó: "Este es el Movimiento Popular Neuquino, el que da la cara, el que camina las calles, el que no se esconde. Nosotros no hablamos de los otros candidatos, nosotros hablamos de proyectos. No somos ni de la derecha ni de la izquierda, nosotros somos de la gente".