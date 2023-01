El MPN y los beneficios de una grieta nacional que preocupa y espanta

La última encuesta realizada en Neuquén ubica en primer lugar, con el 27% de las preferencias, a Marcos Koopmann candidato a gobernador por el MPN, aventajando al ex emepenista, Rolando Figueroa , que cosechó la adhesión del 23% de los encuestados. El tercero en la discordia es el candidato a gobernador pro el Frente de Todos y la Participación de los Neuquinos, Ramón Rioseco , con el 17% de las adhesiones.

Marcelo Montesinos, gerente del grupo neuquino MCM, nos comentó que el relevamiento “tiene como intención lograr una foto con mayor definición durante el mes de enero, tiempo en el que pareciera que la gente no se interesa por la política pero según los resultados que obtuvimos no es tan así”.

Febrero es el mes. Es el tiempo en el que comenzaran a rodar los 180 modernos colectivos del transporte urbano de pasajeros de Neuquén capital y también será el periodo en el que, durante seis noches, del 14 al 19, la ciudad y la provincia estarán acaparando la atención del país. No es para menos lo más importante y granado de la música, desde sus distintas vertientes, darán ritmo y color a lo que desde el gobierno comunal de Mariano Gaido, aseguran será “una de las conmemoraciones culturales y populares más importantes del país”. Sin lugar a dudas, febrero es el mes.

Mientras tanto Neuquén, seguirá mostrando los índices de una economía activa y en desarrollo, frente a un país victima de los tironeos voraces de los máximos refrentes de los principales espacios políticos que gobiernan y gobernaron la Argentina durante los últimos 30 años.

La foto nacional

Mientras las encuestas nacionales dan una leve supremacía del espacio Frente de Todos por sobre Juntos por el Cambio, en las distintas provincias toman nota y se abren de la discusión interna que plantea la grieta y que, en cada provincia, deja a sus referentes locales cada vez más distantes del calor y acompañamiento ciudadano.

Son los datos que hablan de este hartazgo y son los pronunciamientos sobre la necesidad de alambrar los distritos en el interior del país de manera que “la grieta que practica la dirigencia nacional desde Buenos Aires, no afecte la construcción de los espacios que en cada provincia, sus dirigentes locales supieron preservar a fuerza de militancia y predicamento”, nos comentaba esta semana uno de los profesionales que trabajó uno de los muestreos nacionales con información mas actualizada del momento.

Mientras los máximos dirigentes nacionales profundizan sus diferencias hacia adentro y afuera de sus espacios políticos, los referentes de los mismos espacios, pero con actuación en cada una de las provincias, observan, analizan el contexto sacan cuentas y definen estrategias locales de manera que “la grieta nacional nos lleve puestos”, es la conclusión unánime de peronistas y radicales de la argentina “tranquera adentro”.

La grieta que espanta

Según los encuestadores cada vez es mas notoria la apuesta de los ciudadanos por partidos locales o referentes “descontaminados” de la grieta nacional.

Aconsejan a sus clientes a “tomar distancia y trabajar en el tratamiento de los temas que demanden las sociedades locales. Arriar las banderas de la militancia nacional para ir al encuentro de los planteos que recojan en cada casa, en cada barrio de cada una de las localidades de sus provincias”. “Nutrirse del carácter y el coraje de sus vecinos, reencontrarse con ellos”, nos aseguró en estricto off uno de los encuestadores con mayor actividad en la región, impedido de opinar sobre cuestiones electorales por algunos de los compromisos asumidos en el orden local.

Lo antes relatado quizás sirva para explicar por qué hay dirigentes neuquinos que en su afán de no perder mas adhesiones de parte del electorado comienzan a tomar distancia de quienes en su momento lo catapultaron y hasta operaron, desde Buenos Aires, políticamente en su favor. La madera de la barcaza comienza a crujir y hay pasajeros que van midiendo el momento mas propicio para abandonarla.

De tener altas chances de gobernar el país durante los próximos cuatro años, 2023-2027, Juntos por el Cambio figura en el ranking de los espacios nacionales que pierde valor día a día. Lejos de mostrarse encolumnados detrás de una propuesta para recuperar a la sociedad argentina, navega sobre las turbulentas aguas de una interna en la que asoma como garante y posible presidenciable, el ex mandatario nacional, Mauricio Macri. El resto de las opciones han sido fagocitadas por la presencia y locuacidad del ex presidente que ya no disimula su intención de ir por un mandato más en Balcarce 50.

Las andanzas de Mauricio

Precisamente a Macri le endilgan las crisis políticas desatadas entre los partidos que integran JxC en Córdoba, Mendoza, CABA, Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. El “ninguneo” permanente hacia la UCR y el resto de las fuerzas políticas, incluso el PRO, que integran la coalición ha llevado a JxC a una crisis política de consecuencias imprevisibles.

Los “popes” nacionales de JxC atienden los desaguisados del ex presidente y tratan de mantener la integración de la coalición más allá de los divagues estratégicos que, en solitario, teje Macri, cada vez que se le ocurre.

En Neuquén, lo que hace ocho meses nació con la fuerza de la promesa de cambios, cualquier similitud con la irrupción de Macri en la presidencia de la Nación es mera coincidencia, hoy se debate entre la pertenencia y obediencia o aceptar que la parálisis de crecimiento que las últimas encuestas están mostrando, están ligadas precisamente a Macri y el rechazo que genera entre los neuquinos.

No es casual que lo que queda de JxC, encolumnados detrás del candidato a gobernador, el radical Pablo Cervi, no lo tengan a Macri en sus oraciones.

De la misma manera llama la atención como Rolando Figueroa, toma distancia y asegura, antes guardaba un prudente silencio, no ser el candidato de Mauricio Macri y dice no haber recibido ningún respaldo explicito del expresidente ni de nadie cercano a él.

El menos querido

“Quienes antes buscaban afanosamente al Ingeniero, hoy lo niegan y hasta lo detestan”, nos comenta uno de los convencionales radicales que acompañan a Cervi en su apuesta por hacerse gobernador de la provincia.

La política es el arte de lo posible, dicen quienes la practican asegurándose justificar sus futuras contradicciones. Quizás lo que esté sucediendo entre la dirigencia neuquina de JxC, sus socios locales externos y Macri, tenga mucho que ver con lo antes dicho. Aquellos que se juramentaron amor, compromiso y lealtad, hoy podría no ser tan así; a tal punto de negar las relaciones que supieron construir.

La etapa electoral en la que se ingresa hace posible este tipo de contradicciones y muchas otras más que iremos haciendo notar a medida que transcurra el tiempo hasta el 16 de abril, día de las elecciones provinciales en Neuquén.

Los localismos que benefician a Koopmann

Esta semana se dio a conocer un anticipo de una encuesta realizada en las principales localidades de la provincia de Neuquén. Es la foto más actualizada del escenario político neuquino. La muestra fue realizada por el grupo MCM, empresa neuquina ligada al nicho de las nuevas tecnologías.

La pregunta es la misma que usted le haría a cuanta persona se cruzara en la calle. ¿A quién votarías a gobernador o gobernadora si las elecciones provinciales fueran hoy?

La consulta fue a teléfonos celulares y participaron 3.168 personas. La muestra abarcó las ciudades de Neuquén, Centenario, Chos Malal, Cutral Co, Plaza Huincul, Plottier, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes y Zapala.

La foto alcanzada por la medición da cuenta que los encuestados dividen las disputa por cuartos. Existe un lote de los tres primeros cuartos muy pronunciados, y el resto de los contendientes o futuros contendientes, hay candidaturas que aun no se han confirmado y candidatos que aun no han complementado la formula con su candidato a vicegobernador o vicegobernadora, pugnando por un mayor posicionamiento tratando de liderar el lote del cuarto restante.

Entre los tres cuartos principales aparece liderando la muestra, con el 27% de las preferencias, la formula Marcos Koopmann- Ana Pechen, del MPN; en segundo lugar, la formula integrada por Rolando Figueroa-Gloria Ruiz, del Partido de la Comunidad, con el 23% de los respaldos; y en tercer lugar, sin compañera de formula aun definida, el candidato del Frente de Todos y de la Participación de los Neuquinos, Ramón Rioseco. En el cuarto restante pugnando por colarse en la pelea que protagonizan Koopmann, Figueroa y Rioseco; aparecen el candidato de la coalición UCR-ARI, Pablo Cervi; Carlos Eguia, por el partido de los Libertarios; Jorge Sobisch, por el Nuevo Reencuentro Federal; y Julieta Katcoff por el Frente de la Izquierda.

La muestra coincide con otras realizadas durante las ultimas semanas del año pasado, a pesar de que no sean del gusto de algunos espacios políticos que están en la disputa por la gobernación, y confirman el corrimiento de la ciudadanía hacia personas que aseguran estar la margen de las disputas nacionales y brindan identidades locales.

“Bigote gobernador”

La semana que se inicia el tres veces gobernador de los neuquinos, Jorge Sobisch, confirmará su postulación para el cargo de gobernador de la provincia con el respaldo de un sector del MPN que se identifica con el bigote desde los tiempos en que comandaba la provincia. La irrupción de “bigote” modificará el reparto de los “porotos” en disputa y pondrá “pimienta” al alicaído debate entre los contendientes.

La candidatura de Sobisch era la posibilidad más temida por los operadores del “macrismo porteño” que apuntalan la campaña a gobernador de Rolando Figueroa. “Si Sobisch se presenta le resta muchos votos a Figueroa, y ahí si que vamos a estar jodidos”, se sinceró ante este cronista uno de los delegados dilectos de Macri, hoy negado por Figueroa.

También se asegura que Ramón Rioseco ya tiene en su bolsillo, la estructura de los principales nombres que integraran las listas de candidatos a diputados provinciales con las que competirá en abril. Mucho peronismo con integración de kirchneristas y dirigentes de distintos puntos de la provincia. “Vamos a tener una candidata a vicegobernadora de lujo, con mucho predicamento entre las mujeres y la militancia joven”, nos comentaba este sábado uno de los integrantes del Consejo Provincial con fuertes lazos kirchneristas.

El 10 de febrero es la fecha de presentación de candidaturas, allí están puestas todas las miradas y las estrategias. Por más que muchos miren para otro lado y se hagan los distraídos.