El MPN y peronistas coincidirán en el súper domingo del 13N

No es poca cosa lo sucedido y debe ser tomado con la seriedad del caso. Por eso es necesario comenzar a diferenciar lo que sucede a nivel político, tanto a nivel nacional como en Neuquén; y el entramado de intereses y compromisos asumidos a instancias de Vaca Muerta.

Massa comprobó personalmente todo lo que Jorge Sapag le comentó hace algunas semanas. La crisis energética y alimentaria que sacude al mundo, principalmente Europa y Asia, hacen que Vaca Muerta sea una de las economías más prosperas y de mayor proyección en el futuro de mediano y largo plazo. La alta demanda, prevé que se necesite del gas neuquino para inyectarlo, mayormente en Europa. La crisis energética también obligó al cierre de fábricas y polos petroquímicos, proveedores de todo el mercado europeo. Todas condiciones inmejorables para la exportación de energía y alimentos argentinos.

Antes de emprender su viaje a Estados Unidos, Sapag susurró sobre los oidos de Massa una cifra: “si logras convencer a los gringos de que vas a ser capaz de hacer las cosas bien y ordenar la economía, en Vaca Muerta en los próximos 10 años desembarcarán inversiones por 200 mil millones de dólares, de los que produzca el 50 por ciento va directo a impuestos nacionales, provinciales y de municipios”.

massa chevron estads unidos

El tigrense compró el manual de uso y buenas costumbres que el MPN logró, en Houston, luego de más de 14 años de predica constante. El “mundo Vaca Muerta” está a los pies de Massa. El ministro de Economía está ante una posibilidad inmejorable para que, junto a su equipo de profesionales, encamine la recuperación del país. Desde Estados Unidos, a nivel diplomático y también desde el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dejaron trascender la buena impresión que el funcionario argentino dejó en su paso por Norteamérica.

Massa y los desafíos próximos

En sus primeros días posteriores al regreso de su gira por Estados Unidos, participó de reuniones con el presidente, Alberto Fernández, cada vez más desdibujado y errático en sus conceptos; con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; y con representantes del Congreso Nacional. En todos los casos presentó un balance de lo realizado en Estados Unidos y habló de la necesidad de comenzar a hacer que la política y la economía comiencen a fluir con normalidad. Señales que el mundo espera del gobierno argentino para acceder a inyectar nuevas inversiones en distintos proyectos que hasta hoy navegan en la incertidumbre.

Vaca Muerta y Neuquén, le dieron a Massa esas señales de previsibilidad y seguridad hacia los inversores extranjeros que el resto de la economía del país aún no ha alcanzado. Fue la primera lección compartida entre el ministro de economía y Jorge Sapag, asesor ad honorem, en los temas relacionados con el desarrollo y consolidación de la formación geológica neuquina.

Massa bajó el mensaje con el presidente y la vicepresidenta sobre la necesidad de bajar la volatilidad política y el nivel de confrontación de manera de comenzar a generar confianza entre las empresas extranjeras y los gobiernos de otros países, principalmente Estados Unidos.

La misma receta pide que se practique hacia adentro de los espacios políticos nacionales. Es de esperar que las buenas formas pregonadas por Massa, en privado, también lleguen a Neuquén.

De esos detalles, algo insinuó el gobernador Omar Gutiérrez en una charla que mantuvo fuera de micrófono con este cronista. La idea de dar vuelta la pagina y desandar momentos de agravios y golpes bajos va ganando adeptos y lo tiene a Massa como uno de los principales predicadores. Quizás allí también radiquen los esfuerzos que se hacen por estos días para lograr una reunión, a agenda abierta, entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.

Cervi, a todo o nada

En el plano político provincial pareciera que los planetas se acomodan. En Juntos por el Cambio, Pablo Cervi se perfila como el candidato a gobernador que aglutina el consenso mayoritario entre los partidos que integran la coalición. Así y todo, Cervi, levantó la guardia y puertas adentro critica a los referentes del PRO nacional que desde hace algún tiempo trabajan a sus espaldas un respaldo a la candidatura a gobernador del diputado nacional, Rolando Figueroa. Le ha dicho a más de un correligionario que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y parte del PRO nacional no han colaborado en nada en el armado de la estrategia local y que, en el caso del jefe de gobierno porteño, “prometió apoyo logístico y financiero, que nunca llegó”.

“Si la idea de ellos es estirar los tiempos para debilitarnos están muy equivocados porque con ellos o sin ellos, vamos a ir por la gobernación de la provincia”, palabras más palabras menos, habría sido lo que Cervi le dijo al senador nacional, Martín Lousteau, cuando lo puso al tanto de las desprolijidades cometidas desde el PRO nacional en Neuquén.

pablo cervi encuentro jovenes chos malal

Hoy podríamos decir que la mesa neuquina de Juntos por el Cambio cortó amarras con Buenos Aires y se encamina a dar pelea prescindiendo del apoyo porteño. En las ultimas reuniones se evaluó el armado de un frente político con identidad local “previendo la posibilidad de que el tándem Macri-Larreta, en Neuquén, tomen otros rumbos”, indicó uno de los referentes de la mesa neuquina. No obstante, los díscolos neuquinos pusieron como fecha de convocatoria a internas abierta para el domingo 30 de octubre.

Ramón, Oscar, Darío y el 13N

En el Frente de Todos, hubo una reunión de la que participaron Darío Martínez, Oscar Parrilli y Ramón Rioseco. El trio definió evaluar ir a internas abiertas el 13 de noviembre próximo, la misma fecha elegida por el MPN, para dirimir las candidaturas a gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales en toda la provincia.

La posibilidad de que el MPN y el Frente de Todos compartan el mismo dia para realizar sus internas abiertas, ubican al super domingo como una jornada de elecciones PASO, sin serlo, con la diferencia de que, en el caso de los electores independientes, estarían ante la posibilidad de emitir doble voto si así lo quisieran. Esto es así porque nada impediría a un ciudadano no afiliado a ningún partido a utilizar su derecho de elegir entre las propuestas que se promocionen en ambas internas abiertas y participar de las mismas en simultáneo.

parrilli martinez rioseco frente de todos

La situación ya esta siendo evaluada por los estrategas del peronismo y del MPN. Está bajo análisis el super domingo y las implicancias del doble voto del elector independiente en la competencia interna de cada espacio.

Koopmann de gira y con candidatos locales

En el MPN, el oficialismo sacó todo su poderío a la calle. Marcos Koopmann ya trabaja como candidato a gobernador encabezando actos proselitistas en distintas localidades de la provincia. Esta semana fue el turno de Zapala, compartió escenario con su hermano, Carlos, que irá por la reelección como intendente de la localidad. Tambien trabajó su postulación junto a dirigentes y militantes de Alumine y Villa Pehuenia.

Koopmann tiene definidos los candidatos y candidatas en cada ciudad y en su gran mayoría habilitó la apertura de franjas, para que ninguno de los azules con aspiraciones de competir por la intendencia de alguna de las localidades, quedara afuera de la pulseada electoral.

SFP Firma convenio empleados discapacidad porcentaje en CALF (3).JPG Gutierrez gaido lucca Sebastian Fariña Petersen

Entre los azules capitalinos, la tarde del sábado se festejo con creces la reelección de Dario Lucca, como presidente de la Cooperativa CALF. El referente del MPN, pasó la asamblea siendo votado por unanimidad y fijando el antecedente de haber presentado el balance de gestión en tiempo y forma y con saldo positivo.

Lucca es un gran aliado del intendente Mariano Gaido y del gobernador, Omar Gutiérrez. Pieza fundamental en el dominio territorial de Neuquén capital, principal bastión de los azules y uno de los lugares en donde Rolando Figueroa aun no ha desembarcado.

Rucci y las exigencias de los petroleros

Quizás la novedad del fin de semana la originó el sector de la Lista Azul y Blanca que dirigen los petroleros, Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci. La agrupación tenia previsto reunirse el sábado ultimo para definir el posicionamiento de la línea en la interna del MPN. En las últimas dos semanas las versiones y los hechos dejaban trascender un acuerdo entre dicho sector y la Lista Azul. Las imágenes promocionadas a instancias de los azules con Sapag y Omar Gutiérrez, reunidos, en forma separada, con Pereyra, había prever un desenlace satisfactorio para ambas vertientes. Incluso ya se mencionaba algunos aspectos del acuerdo sellado.

La irrupción de Rucci en escena, luego de varias semanas de ausencia, puso en duda todo lo que se había especulado con respecto al “acuerdo” entre el oficialismo y los petroleros. “Acá no hay ningún acuerdo, nadie se comprometió a nada y estamos hablando con los dos sectores del partido, con los azules de Koopmann y los Violetas, de Figueroa”, comentó el Cacique durante una entrevista que concedió a LU5 el sábado a la mañana.

marcelo rucci acto petroleros

Se sabe que Rucci es el más critico del oficialismo provincial. En la crítica también incluye a Figueroa porque entiende que “él también fue parte de todos estos años de gobierno en los que nosotros, los petroleros, estuvimos relegados”. De las palabras de Rucci se desprende que el diálogo está abierto y en simultáneo, tanto con los azules como con los violetas. Que se sumarán al proyecto que sepa interpretar las aspiraciones de los petroleros y que si no hay acuerdo participarían de la interna del MPN con candidatos propios. También dejo en claro que la posibilidad de no acordar con los azules no alienta, bajo ningún aspecto intentar apoyar candidaturas por afuera del MPN.

Sigue rodando la pelota en la política neuquina. Pareciera ser que los sentidos de la mayoría de los protagonistas están en librar la competencia desde cada espacio sin intervenciones externas. Habrá que ver hasta dónde pueden las ganas y cuanta fortaleza habrá para no ceder a las tentaciones.