El mundial pone en pausa el espíritu navideño, pero no los precios de los pinitos

Por supuesto que falta un mes, o un poco menos. Pero el 8 de diciembre se arma el tradicional pinito en la mayoría de las casas, y por ahora el espíritu navideño no se siente en los comercios que ya comenzaron a adornar sus vidrieras con motivos alusivos al 24 de diciembre. Parece que la gente está en otra o no tiene un peso. El mundial ganó la calle y la atención de los neuquinos.

"La Navidad no arrancó todavía por el Mundial, está todo muy tranquilo. Y recién están llegando las cosas. Todo subió el doble, hasta los artículos del año pasado que fueron quedando", comentó Emanuel, uno de los vendedores encargados. "Los precios son una locura, pero al final la gente espera a último momento, tarjetea y se lleva hasta lo que no hay", agregó su compañero de ventas.

Navidad- venta de pinos y decorados (6).JPG Maria Isabel Sanchez

En otro local de la calle Sarmiento, Eliana también observa que los productos navideños ya vinieron de Buenos Aires a valores que duplican los del año pasado. "Tratamos de mantener las ofertas para que la gente tenga accesibilidad a la Navidad. Pero todavía no se mueve como se espera. Vamos a ver los primeros días de diciembre", comentó.

Calculó a su vez lo que puede salir un pinito de 1,20 metros de altura con todos los chiches: alrededor de 15 mil pesos. Pero al margen, es posible armar uno por bastante menos.

LMNeuquén sacó números en función de un pinito del mismo tamaño a $2690, con cuatro boas a $580, una luz de las más económicas a $990, la estrella por $590 y 24 adornos -paquetes de 6 esferas- a $2760. Así tenemos un pinito modesto que está a la mitad ($7.610), en función de los precios más económicos que encontramos sobre calle Sarmiento.

En los supermercados los precios están más caros y todavía no se observa variedad. Aunque hay ofertas de 2x1 para clientes con tarjeta de crédito del comercio que abaratan bastante los costos y se pueden aprovechar.

Navidad- venta de pinos y decorados (1).JPG Maria Isabel Sanchez

¿Qué dice la gente?

De compras por un hiper de la ciudad, María José se detuvo un momento frente a las góndolas navideñas y contestó la pregunta obligada: "¿Buscan el pinito de Navidad?". La mujer no lo pensó mucho, y su respuesta fue cortita y al pie: "Ya lo tenemos". Pero no es un pinito más, es uno reciclado con ramas que pinta con sus hijas. "Por ahí compramos las ofertas después del 8 de diciembre, cuando los precios bajen". Y siguió su trayectoria por las góndolas del súper. Capaz que entonces vuelva por unas luces o algún adornito, no mucho más.

Navidad- venta de pinos y decorados (2).JPG Maria Isabel Sanchez

A pocos metros de María José, otro papá con su pequeña hija miraban las boas que colgaban de un exhibidor. "Algo seguro vamos a renovar por ella", dijo Gustavo. Y la niña se adelantó: "Quiero poner la estrellita". El pinito ya lo tienen. "Encontramos precios más caros", advirtió el hombre.

Más tarde su sumó Inés con un comentario categórico: "Todo en Neuquén está carísimo". Recién se muda a la ciudad y no puede creer lo que salen las cosas. "Hace 15 días estuve en Rosario y hay una diferencia del 100%. No hay relación con los sueldos", se quejó. Miró los adornos, miró precios y siguió de largo. Aunque pino no tiene, tampoco le alcanza lo que gana como jubilada para ponerse en ese gasto. "No tengo nada, pero inventaré algo...alguna manualidad", cerró.