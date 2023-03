El MUP presentó su lista con el apoyo de Gaido y Koopmann

Durante la presentación de la colectora, estuvieron presentes el mismo Gaido y Koopmann, quienes le dieron un espaldarazo no sólo a la lista, sino a la candidata Pereyra, quien va primera y es martillera pública y docente. También se encontraba presente Carina Riccomini del espacio Juntos y el concejal del MPN Claudio Domínguez, quien es candidato a diputado provincial, apoyando el lanzamiento de este espacio político.

“Es un orgullo y un honor representar este espacio político, que no solo aparece en las elecciones, sino que somos una agrupación que permanentemente estamos en los barrios, asistiendo y acompañando a los vecinos”, indicó la candidata a concejal.

Contó que en su experiencia en las aulas y dijo que los docentes son protagonistas de las vulnerabilidades sociales, cuando los padres no pueden llevar a sus hijos a la escuela porque no tienen dinero para el pasaje o porque no pasa el colectivo por algunos barrios.

“Mariano Gaido, con el boleto estudiantil gratuito, ayudó a miles de esas familias que hoy pueden llevar sus hijos a la escuela, sin pensar si tienen o no recursos para el pasaje, eso es justicia social”, indicó Pereyra.

En presencia Koopmann, Pereyra destacó la propuesta de llevar la enseñanza de inglés a todos los niveles educativos y manifestó: “Pone en igual condiciones a todos los niños y niñas, sin importar su condición social o económica, y eso para nosotros es justicia social, es mirar así adelante, pensando en el futuro de Neuquén”.

En tanto que Gaido tomó la palabra y agradeció el acompañamiento del MUP, que desde el 2019 vienen trabajando en la gestión política. Agregó “que importante es que tengamos concejalas que conozcan la ciudad, que conozcan los barrios, que aporten una mirada social al Concejo Deliberante”.

El presidente del MUP, Claudio Vásquez, abrió el lanzamiento y recordó una frase de Juan Domingo Perón, al señalar la gestión de los candidatos del MPN. “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, expresó Vásquez, y mencionó que “Mariano cumplió su palabra y realizó todo lo que en el 2019 se comprometió a realizar”.

Koopmann realizó el cierre del acto en AMUC e invitó a los seguidores a trabajar, “a recorrer cada vecino, cada barrio a llevar esta propuesta de justicia social, de planificación con una mirada moderna e inclusiva, para que este 16 de abril los neuquinos digan Primero Neuquén”.