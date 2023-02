El neuquino Adrián Sporle retornó al futbol argentino

Con el calendario atípico por la celebración de la Copa del Mundo en noviembre y diciembre últimos, algunos clubes prefirieron no hacer incorporaciones en la ventana de invierno ya que después de junio, no verían acción por tres meses.

En ese contexto Sporle tuvo que decidir su futuro, seguir en Escocia o buscar otro destino. “A mitad del año pasado, en el mercado europeo, que es más largo de lo habitual, me llegaron varias ofertas, incluso de Argentina. Pero no de las ligas que yo quería, así que decidí esperar. Por esa decisión de aguantar hasta lo último y no agarrar algo rápido, me quedé sin club y estuve hasta diciembre entrenando por mi parte” le detalló a LMNeuquén.

Adrian-Sporle.jpg

El neuquino pasó seis meses fuera de las canchas, sin embargo, la decisión que pudo ser mala para su carrera, no le afectó de manera negativa en absoluto.

“Cuando me quedé sin club estuve seis meses en Neuquén. Desde los 13 años que no estaba tanto tiempo en mi ciudad. Hice cosas que no pude hacer durante muchos años. Pasé tiempo con mis padres y con mi familia. Me quedaba sin club, pero estaba contento por poder estar con mis amigos y familiares. Disfruté muchas cosa en ese tiempo sin equipo”, sostuvo.

Esperando el mercado

Recién el 1° de enero Sporle pudo ingresar al mercado nuevamente. Arsenal fue la propuesta más firme que tuvo pese a que en su momento fue sondeado por Barracas Central, y Defensa y Justicia. Algunas ligas de menor nivel tuvieron interés por el jugador de Centenario, pero él se inclinó por el equipo de Sarandí.

“Me salieron algunas ofertas del exterior pero no era algo concreto. Llegó Arsenal y era la propuesta más firme y acepté. Estoy contento, el fútbol argentino te pone en vidriera y logré volver a jugar después de un tiempo que era el objetivo principal además de ponerme en el circuito, seguir creciendo para volver a Europa” comentó.

El hombre de Centenario debutó de titular en la primera fecha de la Liga Profesional, con la número 5 y jugando por la banda derecha. La derrota ante San Lorenzo, no opacó su felicidad propia de volver a jugar en su país, ni su visión sobre el equipo.

Sporle

Desde los 13 años

“El fútbol argentino es distinto por la pasión con la que se vive, eso no se ve afuera", destacó el jugador. Tras el partido, comentó que en Arsenal "somos un grupo nuevo, han llegado muchos chicos de varios clubes. Merecimos ganar o empatar. Ellos no jugaron, fueron puros pelotazos y tuvieron suerte en el gol”.

Apenas era un adolescente cuando dejó su casa. “A los 13 me fui a la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia.Tuve que tomar una decisión muy importante siendo muy chico para cumplir mi sueño” contó.

Sporle logró su sueño de ser profesional, llegó a Banfield en las formativas en 2014 y con 21 años debutó en la primera división del fútbol argentino en el 2016.

p29-f02-sporle-depo(SCE_ID=123240).jpg

Su estadía en el Taladro llegó hasta 2019 pasando por momentos muy buenos donde formó parte del 11 titular. Disputó 58 partidos y convirtió 1 gol en el conjunto del Sur bonaerense.

En 2019, el neuquino viajó a Escocia, donde militó en la segunda división del fútbol de ese país. Allí jugó 63 partidos y marcó 7 goles en tres años.