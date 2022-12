El neuquino que dibuja a Messi con la Copa del Mundo en los billetes de 2 y 5 pesos

Era la imagen que todo el mundo quería ver. Tardó varios años en que esa imagen soñada y ansiada se convirtiera en realidad. Finalmente, el domingo, Messi levantó y besó la Copa del Mundo. La más linda de todas, la que tanto esperó y la que besó dos veces luego de recibir el premio como mejor jugador del Mundial Qatar 2022 . El posteo subido por el capitán de la selección argentina en su cuenta oficial de Instagram se convirtió en la foto con más likes (Me Gusta) en toda la historia de la aplicación, con más de 71 millones de corazones. Esa imagen con el máximo trofeo del fútbol mundial es la que todos y todas quieren recordar. Cómo plasmar ese momento único en una obra de arte.

Pablo Sepúlveda tiene 34 años, vive en el barrio San Lorenzo. Hace varios años que este artista autodidacta dibuja y pinta en los billetes que están fuera de circulación personajes del cine, la música, la cultura y el deporte . Desde el domingo, en medio de los festejos, no para de recibir en sus redes sociales mensajes con pedidos de clientes y amigos para que les dibuje a Messi en esos devaluados billetes de 2 pesos y hasta, en algunos casos, en los de 10 o 20 pesos que aún están en circulación . “A medida que la selección argentina iba avanzando en el mundial se fueron sumando pedidos para dibujar a Messi en los billetes, pero los encargos comenzaron a aumentar a partir del domingo”, explica a LMNeuquén .

Cuenta que esta forma artística de intervenir billetes que pueden o no estar en desuso se la conoce como Money Art, un movimiento que ha ido creciendo en el mundo, y son cada vez más los artistas que se atreven a incursionar en este arte. “La idea de intervenir billetes surgió como una forma de darle vida a algo que ya no tiene su valor como moneda y que no sirve. La idea fue desde un comienzo darle vida, revalorizar a esos billetes con arte, con algún personaje y que la gente lo pueda enmarcar”, explica.