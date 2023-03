"A las 7 de la mañana salí de trabajar, me tomé el avión a las 9. Me paré en el mismo hotel donde está Sarmiento para conocer al Licha y abrazarlo", comenzó relatando Diego, dando cuenta del raid que incluyó cero descanso y, en principio, una noche sin dormir.

licha lopez 2.jpg

"Averigüé el hotel donde paraba Sarmiento y lo esperé en el hall y me firmó una remera. Hay foto para que veas que es real", agregó antes de mostrar con su celular la postal donde aparece posando junto al ídolo de Racing. "Mil doscientos kilómetros para esto y para esto", dijo haciendo alusión a la fotografía y a la camiseta de la Academia que llevaba puesta con la firma del Licha.

Este martes, en diálogo con LMNeuquén, Diego volvió a expresar su felicidad por haber podido encontrarse con el delantero. "Como hincha de Racing, para mi es el máximo ídolo del club, lejos. Le tengo un cariño muy grande", aseguró antes de dar cuenta de otra proeza que realizó por amor al delantero.

"En diciembre del 2021 viajé a su despedida, cuando se fue de Racing, y me perdí toda la parte en la que él salió a la cancha por llorar de tristeza y emoción", recordó.

"Cuando me enteré de que se iba de Racing, iba manejando y tuve que frenar por cómo lloraba. La pasé mal, estuve mal al punto de engriparme. Calculo que me bajaron las defensas. Es una enfermedad lo que le pasa al hincha de Racing y lo que me pasa a mí con el Licha López", acotó con una cuota de humor al tratar de explicar el torbellino que genera la pasión por su equipo. "Para mí no hay nadie más, después está (Lionel) Messi, obvio; rey de todos. Pero para lo que es Racing, el Licha López es el único", sentenció.

licha lopez.jpg

En cuanto a la cocina del viaje que acaba de hacer a Buenos Aires con el objetivo exclusivo de conocer a su ídolo, contó que antes de partir, se enteró que una compañera de trabajo tiene un conocido en Sarmiento de Junín, por lo que le pidió que intervenga para ayudarlo a encontrarse con el Licha.

"La cuestión es que me pasó el contacto de este chico que es de Centenario y él me pasó toda la info. Ahí decidí parar en el mismo hotel, era la única posibilidad para verlo", indicó.

Como para sumarle adrenalina a la travesía, Diego - que viajó sin dormir luego de una hora de espera en un vuelo demorado- se dio cuenta en el hotel que se había olvidado el cargador de su celular. "No tenía batería para sacarme una foto con él. No podía ser que me pasé eso, así que salí a buscar un cargador y cuando volví al hotel estaba justo por salir con el resto de los jugadores", relató.

"Ahí lo conocí. Lo vi y no podía hablar, estaba en shock, tildado. Tenía la camiseta en la mano y le pedí que nos sacáramos una foto. Me dijo: 'Si, obvio'. Súper divino. Creo que mientras me firmaba la camiseta le agradecí por todo lo que hizo por Racing y le dije: 'Licha, hice 1200 kilómetros para esto". Ahí me levantó la mirada y me dijo: '¿Cómo hiciste 1200 kilómetros?'. 'Si, soy de Neuquén', le contesté. Si digo que soy de Cinco Saltos no entienden dónde es. 'Y sí, los hice por vos. Me hospedé acá mismo para no perder este momento'. 'Vos estás loco. No lo puedo creer', me contestó. Después me dio un abrazo y me agradeció", precisó sobre el momento que logró atesorar.

El neuquino que viajó a Bs As para conocer a Licha.mp4

Respecto al mano a mano con Ariel Schvartzbard para TyC Sport, Diego comentó que el periodista lo conoce por las numerosas ocasiones en las que coincidieron en la cancha. "Todos me conocen como el neuquino enfermo que viaja siempre para ir a ver a Racing. Así me tratan los periodistas. Así que le conté que había ido sin dormir y ahí fue cuando pidió que prendan la cámara para hacerme el reportaje", sintetizó, no sin hacer mención a los 42 grados de sensación térmica que le sumaron épica a la situación.

"No es solo que fui sin dormir, sino que de Buenos Aires me fui a las 5 de la mañana del lunes, llegué a las 7 de la mañana a Neuquén y a las 7.20 entré a trabajar hasta las 13. Todo sin dormir. Una hermosa locura", resumió Diego quien se gana la vida como Dj en un boliche de Cinco Saltos y como locutor en la radio pública municipal.

"Cuando me levanté de la siesta ese día, me explotó el teléfono", añadió en alusión a la repercusión que tuvo la nota que protagonizó en el canal de deportes porteño.

"Aún no lo puedo creer... Hoy a las 19 tengo turno para tatuarme la firma del Licha. Ya la digitalizamos y me la voy a tatuar con la dedicatoria que me hizo. Va a quedar estampada en la pierna derecha. El hincha de Racing por lo general es así", concluyó.