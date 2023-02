El neuquino que se une a los rescatistas tras los terremotos en Turquía

Luis Zúñiga rescate y búsqueda de personas

Luis es licenciado en Enfermería y actualmente trabaja en una empresa petrolera en el sector de emergentología. En paralelo a lo que él llamó su “trabajo formal”, se dedica al rastreo y búsqueda de personas, su segunda labor. “Yo vivo para esto. Estas actividades las hago por amor a Dios y a mi patria, porque amo mi país, amo a mi provincia, amo Neuquén”, dijo.

“Todo esto lo hago a pulmón. Es algo que me apasiona y en lo que tengo mucha experiencia”, comentó Luis, que, además aclaró que se financia los pasajes, la estadía y que cuenta con un equipo propio de seguridad como indumentaria y distintos tipos de vehículos para el traslado. Camionetas 4×4, botes, kayak, caballos y mulas son sus herramientas de voluntariado.

Trabajar en el sector privado petrolero le permite financiar el equipamiento y los costosos cursos de capacitación con reconocimiento y respaldo internacional. Es consultado y convocado por diversas fuerzas de seguridad para realizar tareas de rescate en situaciones extremas.

Otra de las tareas que realiza en sus tiempos libres es capacitar a pobladores de toda la provincia. En este momento, se encuentra trabajando en conjunto con la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito, donde visita a los pobladores vulnerables.

“A los abuelos, los que viven solos, los voy a visitar cuando estoy de franco. Les enseño y les explico qué tienen que hacer en caso de que haya un sismo, con mate de por medio y jugando al truco, ellos no se dan cuenta, pero les estoy dando una charla de primeros auxilios”, detalló.

Luego de comentar sobre alguna de sus aventuras, reflexionó: “He pagado un alto precio, no tengo familia, porque me he dedicado siempre a esto. Lo que pasa es que a mí me apasiona tanto, es mi vocación”, reiteró.

Destrucción total y cifras que reflejan la devastación del terremoto

El recuento de muertos por el sismo en Turquía y Siria superó los 33.000, mientras Naciones Unidas lamentó las demoras en llevar ayuda humanitaria a zonas sirias devastadas y advirtió que el balance final podría duplicarse.

Terremoto. Turquía. Siria.

Los últimos balances hablan de 33.179 fallecidos (29.605 en Turquía y 3.574 en Siria), por el terremoto más violento en la región en 80 años. En las últimas horas un nuevo convoy de la ONU llegó al noroeste de Siria desde Turquía, pero el jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, afirmó que se necesita más apoyo para los millones de personas que perdieron sus casas.