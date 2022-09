El nuevo apodo que le pusieron a Messi tras la victoria ante Honduras

Inmediatamente, algunos de los miembros de la Scaloneta reaccionaron a la publicación de Leo con algunos comentarios muy divertidos. Rodrigo De Paul y Alejandro "Papu" Gómez, dos de los principales compinches que tiene actualmente el rosarino en la Selección, revelaron un particular nuevo apodo para el rosarino durante una interacción en el post.

"Como pica la comadrejaaaaaa", escribió De Paul para luego taguear al Papu. Por su parte, el volante ofensivo del Sevilla, quien asistió a Lautaro Martínez en el primer gol argentino, le respondió: "Ta loca la comadreja".

messi instagram.png "La Comadreja": el nuevo apodo que le pusieron De Paul y Papu Gómez a Messi.

Días atrás, el volante del Atlético de Madrid también se había referido a Messi con un desconocido apodo durante una entrevista que brindó con TyC Sports. Tras ser consultado sobre si se sentía "jugador de Selección", el ex Racing expresó: "Creo que la conexión que logré con la Selección es muy fuerte. Ganar dos títulos, ser el jugador que más partidos invictos tiene con esta camiseta en la historia después de tantos monstruos que han pasado. Sin embargo, nunca te terminas de sentir jugador de Selección porque hay muchos futbolistas, todo el tiempo están saliendo. Somos un país que saca jugadores que son increíbles y uno tiene que seguir trabajando".

“Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tenes que ser 'El Pequeño' (Messi), que es uno solo. Me siento muy querido y muy respetado. Eso no es poco", sentenció.