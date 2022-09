El nuevo castigo que tendrá que cumplir Rojo por el planchazo a De la Cruz

El ex zaguero de la Selección Argentina ya cumplió este castigo en el duelo que el Xeneize le ganó por 1-0 a Lanús en La Fortaleza, por lo que podrá estar presente el próximo lunes en La Bombonera, cuando el conjunto de la Ribera reciba a Huracán por la vigésima jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Sin embargo, lo que muy pocos saben es que la fecha de suspensión no fue la única sanción que le correspondió a Rojo por su acción en el triunfo frente a River. El boletín oficial anunció en la últimas horas que el ex Manchester United no podrá usar la cinta de capitán durante un mes.