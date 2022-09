Además, se informó que "para este año, sólo en la I Circunscripción Judicial, fueron agendados 157 juicios, de los cuales 14 fueron juicios por jurado".

Por qué se anuló el juicio en medio de la deliberación

El juicio por el femicidio de Agostina Gisfman, asesinada en mayo de 2021, transcurrió sin problemas a lo largo de seis jornadas en las que se escucharon a policías, peritos y otros testigos exponer la prueba recabada.

El jurado popular pasó a deliberar sobre los posibles fallos el martes a las 15:30, pero la jornada se vio extendida por algunas dudas que debieron presentarles a las partes, y finalmente, pasadas las 20 se les permitió retirarse a descansar. El escándalo se desató al día siguiente por la mañana.

"El jurado retomó la deliberación y una hora más tarde, nos convocan y nos ponen en conocimiento de que existió una circunstancia que resultó intimidante para un jurado y que, por esa razón, se la comunicó al resto del jurado que se encontraba deliberando y esto generó el efecto deseado, que fue intimidar al jurado", confió García el miércoles fuera de la sala de audiencias tras la anulación dictada por la jueza técnica, Leticia Lorenzo.

El fiscal jefe detalló que lo ocurrido puntualmente fue el hallazgo de un "escrito" en el baño de hombres destinado a los jurados, donde uno de ellos encontró un mensaje que expresaba "Voten bien" y otras cuestiones. Se trata de un baño interno del edificio, al que supuestamente no cualquiera puede tener acceso, aunque una puerta que conecta al área transitada por el público no estaba correctamente sellada.

"Los jurados manifestaron que no se sentían en condiciones de seguir deliberando con tranquilidad, que no se sentían cómodos", contó la jueza técnica Leticia Lorenzo en diálogo con Telefé Neuquén, motivo por el cual las partes también coincidieron que, ante un fallo influenciado, lo preferible era no avanzar con el proceso.

Ahora, un nuevo tribunal y un nuevo juez técnico deberán intervenir en el debate, que deberá iniciarse desde cero. El Ministerio Público Fiscal ya inició una investigación de oficio respecto de lo ocurrido.