"Siempre me gustó ocupar el tiempo en cosas útiles. Como médica en emergencias he llegado al punto más alto en mi formación. De hecho, diserto en congresos internacionales y estudio todos los días para eso. Me faltaba la parte de emergencias no sanitarias. El tiempo se hace si uno está convencido", subrayó, antes de expresar su gratitud hacia el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Plottier por el buen recibimiento que tuvo en el día de ayer.

luciana ortiz luna.jpg Luciana Ortíz Luna en su nueva función.

"Esto era algo que tenía pendiente hace años. Antes de que la edad no me lo permita, quería aprender y ejercer como bombero. Creo que formarse es una tarea que uno tiene que hacer y más en las emergencias. Hay que tratar de ofrecerles a las personas, que tiene su peor momento en una emergencia, la mejor capacitación que una pueda llegar a tener", enfatizó.

"Al ser médica de emergencias, puedo ingresas al cuerpo auxiliar como bombero. De todas formas, yo pedí hacer el curso completo para aprender todo", indicó para luego advertir que "este curso tiene sus requisitos y exigencias". "El proceso dura unos meses, casi todos los días. Implica guardias nocturnas y exámenes teóricos y prácticos, así que esperamos poder cumplirlo", postuló con optimismo.

En las redes sociales, la médica compartió imágenes de su primer día en el cuartel. "Nuevo proyecto en mi vida . Siempre intentando ser útil a los demás. Siempre ayudar. Gracias bomberos Plottier por esta posibilidad de formarme", escribió en Twitter.

En tanto, en la charla con LMN, subrayó que no descuida sus compromisos políticos y con la salud. "Yo sigo trabajando de médica todos los días en la guardia del Hospital Heller y en la actividad política. Ahora que terminó la campaña, estamos armando todos los procesos para los equipos de trabajo y la planificación en conjunto con Rolo y todos los que integramos el frente electoral. Quedan las giras por el interior y por acá en Neuquén para agradecer a la gente que nos acompañó", concluyó.