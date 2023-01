El olivar neuquino que ofrece aceites premium, catas y experiencias en contacto con la naturaleza

Todo arrancó hace unos 14 años atrás, en un momento ese sector "no era más que meseta". "Solo estaba el autódromo y un basural que ocupaba gran parte de la barda", recordó en diálogo con LMNeuquén, Mariana. En ese momento ella no sospechaba que la visualización de un campo de alfalfa por parte de Gustavo - su pareja ya desde hace 25 años - le cambiaría la vida y la convertiría en una experta en olivicultura.

"Su mente se imaginó eso y empezó a trabajar para ver si existía esa posibilidad. Por eso el emprendimiento se llama Praderas Neuquinas", comentó, luego de destacar la trayectoria de su compañero de vida en Mauad, la empresa familiar especializada en movimientos de suelos duros y semiduros, de la que hoy es gerente.

Aunque los estudios de suelo no le permitieron continuar con el proyecto, el sueño no quedó trunco, sino que se transformó. Con el empuje de la primera etapa de forestación para erigir las cortinas de viento que resguarden el vergel de 120 hectáreas en medio de terrenos petroleros, se abrió el debate en torno a qué cultivo apostar.

"Los especialistas le dijeron que tres de los cultivos que se podrían dar era vid, granado y olivo. El granado quedó descartado porque no hay mercado Hubiera sido solo para jarabe para exportar. La vid quedó descartada porque requería de una inversión más grande y el olivar era el que menos agua necesitaba. Además nos enamoró el producto y el cambio hacia una vida más saludable que posibilitaba. Por un montón de motivos y cuestiones que fueron pasando en nuestra familia, apuntábamos a eso", manifestó al dar cuentan a cómo se resolvió el interrogante.

Tras ingeniárselas para garantizar el riego y convertir el agreste suelo de la meseta en escenario de cultivo, se hizo una prueba piloto con seis varietales que prendieron con fuerza, dando origen a la actual producción, que se despliega en 70 hectáreas. Se trata de las variedades españolas Arbosana, Arbequina, Hojiblanca y Picual; la italiana Coratina y la griega Koroneiki.

"Las últimas tres son más intensas, por eso los aceites son más picantes y un poquito más amargos", acotó al pasar Mariana, antes de continuar con el relato.

"La primera cosecha la pudimos hacer recién a los tres o cuatro años de plantación y fue de poquitos litros. El olivo tarda mucho en crecer y dar frutos en un volumen razonable. Nosotros tardamos casi siete años en salir al mercado, sin parar de invertir", advirtió.

"Actualmente tenemos una plantación superintensiva de más de 1800 plantas por hectárea. Pero el clima hace que no crezcan tanto. La amplitud térmica es tan grande que no lo permite. La última plantación que hicimos fue en el 2008 y las plantas no superan los dos metros de altura. Además tienen distintos rindes. Hay varietales como Koroneiki y Coratina, que no tienen tanto rinde, al igual que Picual. La aceituna es grande y carnosa, pero no tiene tanto jugo como Arbosana o Arbequina. Aproximadamente necesitas unas tres plantas para sacar 15 kilos de aceitunas, de los cuales sale un litro y medio de aceite", precisó cual experta, muy lejos de esa Mariana que años atrás se sentía ajena al proyecto.

Hacía un tiempo había dejado de abocarse a la docencia de danzas de la India, una profesión que la llevó a viajar a diversos destinos y que tuvo que abandonar "por una situación familiar". Mientras asimilaba su jubilación temprana, comenzó a involucrarse muy paulatinamente en el universo de la olivicultura.

"No fue algo que elegí desde un principio, de hecho lo miraba un poco desde afuera. Pero luego de dos años, el proyecto iba tomando forma y estaba un poco la situación de que nadie le ponía la cabeza", deslizó para luego contar que comenzó a tomar decisiones respecto al diseño de la etiqueta, la botella, la comercialización y la imagen de marca. "Terminé dentro del olivar con los agronómico, aprendiendo. Hice un curso de sommelier en 2018 y a partir del año siguiente comencé a tomar casi todas las decisiones junto a un equipo maravilloso de gente comprometida", enfatizó.

"Tanto yo como la familia, antes del primer olivo plantado, no teníamos ni idea de lo que significaba tener un olivar. La familia se dedica a una empresa de servicios ligada a un caño y yo desde toda la vida soy una artista. Hoy lo sigo siendo igual porque creo que lo hago con el aceite de oliva es arte", postuló.

Dos marcas

Tras la timidez de las primeras cosechas, el olivar comenzó a dar frutos en mayor volumen en 2019. Con ese panorama, Gustavo y Mariana decidieron crear otra marca en paralelo a Praderas Neuquinas sin relegar calidad. Así nació Sud Virgen Extra, un sello patagónico para salir a la cancha a nivel nacional con tres varietales de aceitunas cosechadas y procesadas en origen por separados: Arbosana, Arbequina y Picual.

"Con Sud hemos tenido una respuesta muy linda de los hoteles más importantes de la zona: cadenas como Hilton, Álvarez Arguello, Comahue. Además nos presentamos en varios concursos y hemos ganado con Arbequina. No es el premio en sí, pero esa distinción -de alguna manera- demuestra que tu trabajo tiene frutos y que estamos haciendo las cosas bien", destacó.

"Las varidades Coratinam, Hojiblanca y Koroneiki quedaron como Praderas Neuquinas para el consumidor local: el que va a la oleoteca, al almacén, para el que compra a través de la web. No podemos salir al país con esos varietales porque no hay volumen", explicó Mariana.

"De todos modos, ninguno de nuestros aceites es masivo. Nosotros vamos a un nicho de mercado que es delicatessen. Es un 2 por ciento de la población que consume, que aprecia, que busca algo diferente, que va diferenciando varietales, que le gusta las intensidades y jugar con el maridaje. No tenemos tanto volumen. Aunque el olivar llegue a su máximo de producción dentro de unos años, nunca vamos a llegar a un supermercado o a un mercado masivo", planteó.

En Praderas Neuquinas se cosecha manualmente y a las horas comienzan a ser procesadas para resguadar la calidad: pasan por una lavadora-centrifigadora, luego por una trituradora, una amasadora a 18 grados para más tarde hacer primera extracción en frío. "Nosotros envasamos lo que vamos vendiendo, a demanda. Eso nos garantiza una calidad óptima para salir al consumir final", destacó Mariana.

Visitas y catas

Hace unos años Praderas Neuquinas comenzó a abrir las puertas del predio al público en general los días sábados. Sin embargo, no fue hasta septiembre del 2020 que comenzó a pensarse como una verdadera propuesta de agroturismo. "Empezamos a trabajar con la facultad de Turismo con el tema de los pasantes, incorporamos una guía a la cual formamos, al igual que a todas las chicas que trabajan en todas las áreas del olivar", contó la dueña del establecimiento.

"Antes, recibíamos a la gente en el olivar pero no lo hacíamos como lo hacemos hoy, todos los días -menos los domingos - con visitas de una hora y media en las que mostramos cómo elaboramos. También vamos a un espacio al que llamamos El Almacén donde hacemos cata de los seis varietales con una tablita de quesos, vino de la zona y miel. "Nosotros también tenemos abejas en el olivar y producimos nuestra propia mil agroecológica. Así que se hace un maridaje novedoso, muy rico y divertido", subrayó Mariana.

"También hacemos eventos programados como tejido en telar, pintura, zapatos artesanales, huerta, macramé. Todo en contacto con la naturaleza para transportarte a un mejor estilo de vida", añadió.

"Estamos orgullosos de cada paso que dimos y la forma que va tomando, toda la familia y la gente que trabaja con nosotros. Dentro de nuestro ámbito hemos crecido un montón. Lanzar una oleoteca en la ciudad de Neuquén fue algo innovador. Nos jugamos y cada día está creciendo más. Por otro lado, aún no salimos aún al exterior, pero tenemos gran potencial", concluyó.

Las visitas guiadas a Praderas Neuquinas se realizan de lunes a sábado con cita previa. Contacto: Whatsapp + 54 9 299 51 120 777. Teléfono: 299 489 9999. Correo electrónico: praderasneuquinas@gmail.com. Dirección: Ruta 7 Km 13,5 . Centenario, Neuquén. Oleoteca: Roca 274, Neuquén Capital.