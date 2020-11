El Oruga Häggalunds: de chatarra a ser el vehículo estrella del invierno en Copahue

Durante el día realiza cuatro viajes desde el sector conocido como Punta de Nieve hasta la villa termal en un recorrido de unos 4 km. Al encontrarse inhabilitada la ruta por la nieve es en este sector donde se hace el trasbordo de materiales y personal y además se aprovisiona de combustible.

HABITACULOS-(3).jpg

Estuvo en la Antártida

Manuel Guevara conoce como nadie a este vehículo oruga, ya que fue su primer chofer y brindó algunos detalles históricos de la unidad.

"Este vehículo estuvo en la Antártida en una expedición sueca y al volver al continente tenía que que ser desarmado. Es así que la fabrica Hägglunds lo dona a la Argentina y tengo entendido que llega a la provincia a través de Defensa Civil", contó.

"Hace unos 27 años lo consiguió el Ente Provincial de Termas, funcionó muchos años hasta que por la falta de los repuestos originales e importados la unidad queda parada”, agregó.

Sin embargo, un grupo de operarios decidió poner manos a la obra y lograron recuperarla. "Los chicos la empezaron a conocer, le realizaron algunas modificaciones y con motores fabricados en la Argentina empezaron a hacerlo funcionar”, detalló Guevara.

"Desde hace unos 3 años este vehículo es la salvación nuestra a principios y a fin de temporada por la gran cantidad de nieve que tenemos ya que en condiciones muy adversas este vehículo funciona de diez. Nos ayuda a salir, a entrar y sobre todo a entrar materiales que es lo importante como ahora y lógicamente al personal que desempeña tareas en la villa termal", concluyó

El actual chofer

Héctor Alfaro es quien tiene la sagrada responsabilidad de conducir los destinos del vehículo oruga, además tiene a su cargo la máquina retroexcavadora que está en la villa termal de Copahue. "Hace 10 años que trabajo en el ente. Ingresé como chofer del colectivo de Termas y después cuando llegó la máquina vial me convocaron para manejarla, con la cual realizó trabajos de aperturas en las calles de Copahue y después en la temporada hago toda la limpieza de la villa termal y hace unos 3 años que me dieron la responsabilidad de conducir la oruga", dijo.

“Soy nativo de Loncopué. Yo siempre trabajé en la parte privada, me quedé sin trabajo y presenté curriculum en Termas y por suerte me llamaron. Estuve unos 4 años contratado, que me daban la baja a fin de temporada y cuando llega la máquina retroexcavadora quedo con la continuidad laboral”, relató el joven.

Alfredo define a Copahue como un lugar especial. "Es todo para mí, es lo que me da de comer, es mi vida. Yo vivo de Copahue. Estoy en el lugar que me gusta, ando y hago lo que me gusta y encima me pagan. Lo que más destaco es la experiencia y el aprendizaje en el manejo de los vehículos, no tan solo del oruga sino también de las motos de nieve que también tiene el Ente", destacó el joven.

Es un vehículo tractor oruga todoterreno y articulado desarrollado antiguamente por la compañía Hägglunds para el Ejército Sueco. El vehículo está formado por dos unidades, todo ello propulsado por cuatro cadenas. Puede transportar hasta 18 personas (6 en el compartimento frontal y 12 en el trasero), además de transportar personas, el compartimento trasero puede ser adaptado para diferentes aplicaciones.

Similar a los de Malvinas

Manuel Guevara con 30 años de trabajo en la institución de Termas, reconstruye la historia de la oruga como propia. "Este tipo de vehículo es el que hizo el desembarco de los ingleses en Malvinas, si se ven los videos de aquella época se puede observar que el módulo trasero sirvió para la parte médica y montaban hospitales de campaña”, aseguró.

Mostrando la oruga en medio de la nieve, dijo que “si ven la parte trasera se modifica para lo que se crea necesario y puedo asegurar sin lugar a dudas que estos son de los vehículos más nobles que he visto en la nieve, y no solo en la nieve, sino también en el barro, piedras, es impresionante las cosas que puede hacer. La fuerza que tiene no la pierde al girar”, contó.

HECTOR-ALFARO-(3).jpg Héctor Alfaro el conductor de la oruga

Participó en rescates

El histórico operario de termas y primer chofer del Hägglunds contó la eficaz participación del vehículo oruga en tareas de salvamento en la montaña. “Hicimos dos rescates importantes: uno fue sacar gente que se había quedado aislada en el Valle de las Damas y también nos convocaron hace muchos años atrás en Pino Hachado, donde se habían quedado unas personas aisladas, desgraciadamente a los dos días que llegamos los encontramos, a uno de ellos congelado. Era una persona bastante importante en Chile, era un jefe de aeropuertos en Temuco, desgraciadamente lo encontramos muerto del lado argentino. La asistencia fue con este vehículo y dos motos de nieve”, contó Guevara.

Relato del acontecimiento

“Esta gente venía desde Temuco para Neuquén, se quedaron muchos autos aislados, muchos caminaron hasta el lado de Chile y llegaron hasta la Aduana, que en ese momento estaba en Liucura, no donde está hoy en día, porque si hubiese estado ahí se hubiesen salvado. Se ve que en el temporal de nieve, quisieron salir caminando para Argentina (que según ellos era más cerca), los encontré en el límite en una barranca. Uno solo encontré congelado. Se hizo la denuncia, vino Gendarmería y forenses de Zapala. Se trasladó el cuerpo a esa ciudad. Yo estaba con este vehículo y con moto, en ese momento cuando encontré a la persona andaba en moto. Igual éramos 8 personas del Ente en esa asistencia y en la asistencia en Valle de las Damas éramos 4 personas del Ente de Termas”, relató Guevara sobre las tristes experiencias que le tocó vivir a bordo del vehículo oruga.