El oscuro dato de la separación de Mercedes Ninci

"Sí, estoy separada desde hace un tiempo. Yo estoy bien, remando como siempre. Un poco lo que decían... la distancia fue difícil. Yo laburo todo el día, a toda hora, tengo cuatro hijos. Él trabaja mucho en la semana, pero fundamentalmente los fines de semana. Era difícil vernos. Y en una pareja necesitas la vida cotidiana, presencialidad", comenzó a contar la periodista sobre la separación en el ciclo que conduce Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez.

"Bueno, fue un poco eso. A mí me queda el recuerdo de lo feliz que fui cuando estuve con él. Lo amaba y era mi ídolo, lo admiraba profundamente. Y me quedo con todo lo bueno", destacó Ninci, que confirmó que está separada desde el mes de diciembre.

Y aclaró: "Yo la historia de cómo terminó no la voy a contar, me la quedo para mí, porque es una historia muy particular, por eso me la quedo para mí".

Luego, la periodista aseguró: "Pasó algo en el medio importante que no lo puedo contar. Yo pensé que iba a estar con él toda la vida. Y él también me decía lo mismo. Pensé que Dios lo había hecho para mí, pero bueno, me equivoqué".

"Mucha gente lo sabía, pero no lo contaron porque hay motivos dolorosos en el medio. Yo no hablo con él desde principios de enero. Quiero aclarar que no pasa por terceros en discordia", aclaró la periodista.

Al final de la entrevista, ante la insistencia de cuál fue el motivo puntual de la ruptura, Ninci volvió a sostener: "Es algo muy triste y me lo guardo para mí, hay cosas que no las voy a contar. Además, yo no soy Wanda Nara ni Susana Giménez ni La China Suárez que a la gente le interese mi historia de amor".